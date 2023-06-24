«Пари НН» рассматривал двух тренеров на замену Юрану

Стало известно, кто мог возглавить «Пари НН», если бы пост главного тренера покинул Сергей Юран.
В нижегородском клубе рассматривали кандидатуры Евгения Калешина («Акрон») и Олега Василенко («Алания»).
«Руководство «Пари НН» рассматривало эти две кандидатуры, но главный спонсор клуба выступал за Юрана, а руководство Нижегородской области решило его поддержать», – сообщил источник «Чемпионата».
- «Пари НН» при Юране сохранил прописку в РПЛ.
- Команда в стыковых матчах победила «Родину» со счетом 3:2 по сумме двух встреч.
- Тренер возглавил нижегородцев в апреле.
Источник: «Чемпионат»