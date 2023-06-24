Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Пари НН» рассматривал двух тренеров на замену Юрану

    Стало известно, кто мог возглавить «Пари НН», если бы пост главного тренера покинул Сергей Юран.

    В нижегородском клубе рассматривали кандидатуры Евгения Калешина («Акрон») и Олега Василенко («Алания»).

    «Руководство «Пари НН» рассматривало эти две кандидатуры, но главный спонсор клуба выступал за Юрана, а руководство Нижегородской области решило его поддержать», – сообщил источник «Чемпионата».

    • «Пари НН» при Юране сохранил прописку в РПЛ.
    • Команда в стыковых матчах победила «Родину» со счетом 3:2 по сумме двух встреч.
    • Тренер возглавил нижегородцев в апреле.

    Новости по теме
    «Пари НН» за неделю объявил об уходе шести футболистов
    Определились корзины Пути РПЛ в Fonbet Кубке России 6
    Глушаков – о «Пари НН»: «В баньку пару раз собрал правильно, и команда заиграла»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 