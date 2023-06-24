«Пари НН» рассматривал двух тренеров на замену Юрану

Стало известно, кто мог возглавить «Пари НН», если бы пост главного тренера покинул Сергей Юран.

В нижегородском клубе рассматривали кандидатуры Евгения Калешина («Акрон») и Олега Василенко («Алания»).

«Руководство «Пари НН» рассматривало эти две кандидатуры, но главный спонсор клуба выступал за Юрана, а руководство Нижегородской области решило его поддержать», – сообщил источник «Чемпионата».