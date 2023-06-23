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    • Неймару грозит гигантский штраф за экологические нарушения

    Неймару грозит гигантский штраф за экологические нарушения

    Бразильские власти могут оштрафовать Неймара на 1 миллион долларов.

    По информации France24, бразилец построил свой особняк в 130 километрах от Рио-де-Жанейро без разрешения природоохранных органов.

    В мэрии заявили, что на участке Неймара были обнаружены различные экологические нарушения, включая отвод водного пути и несанкционированный забор воды из реки, а также несанкционированные раскопки.

    Ожидается, что Неймару будет назначен штраф, который составит не менее 5 миллионов реалов – около 1 миллиона долларов.

    • Неймар не играет с 19 февраля из-за операции на связках голеностопа.
    • В 2017 году «ПСЖ» купил его у «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.
    • Форвард интересен клубам из АПЛ и Саудовской Аравии.

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    Источник: France24

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    Сегодня, 12:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3709

      acor94 2 часа назад

      Ну нормально, заплатит миллион и дальше будет сливать отходы в воду и вырубать деревья.

      0
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      Рейтинг: +22991

      Persona_non_Grata > acor94 2 часа назад

      У нас даже штраф никому не выпишут, ну если конечно "правильный человек" (((

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      ...
      Рейтинг: +3709

      acor94 > Persona_non_Grata 2 часа назад

      Так у нас воды и деревьев как грязи)) растёт быстрее чем успеваем вырубать

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      Рейтинг: +20605

      Cleaner 2 часа назад

      Неймар всю воду из реки выпил и яму раскопал. Какой он редиска.

      0
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      Рейтинг: +2331

      jek718875 > Cleaner 2 часа назад

      И отстрелял всех животных из красной книги

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