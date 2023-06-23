Неймару грозит гигантский штраф за экологические нарушения

Бразильские власти могут оштрафовать Неймара на 1 миллион долларов.

По информации France24, бразилец построил свой особняк в 130 километрах от Рио-де-Жанейро без разрешения природоохранных органов.

В мэрии заявили, что на участке Неймара были обнаружены различные экологические нарушения, включая отвод водного пути и несанкционированный забор воды из реки, а также несанкционированные раскопки.

Ожидается, что Неймару будет назначен штраф, который составит не менее 5 миллионов реалов – около 1 миллиона долларов.