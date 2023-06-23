Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Рианчо: «Глушаков – токсичный человек, который наносит большой вред российскому обществу»

Рианчо: «Глушаков – токсичный человек, который наносит большой вред российскому обществу»

23 июня 2023, 12:30
3

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал критику со стороны полузащитника Дениса Глушакова.

Ранее футболист заявил: «Рианчо кукарекает откуда-то. Приехал бы сюда – я бы ему щелкнул разок».

«Меня этот человек совершенно не интересует. Глушаков – абсолютно токсичный и вредный человек, который наносит большой вред футболу и даже российскому обществу. Он не является образцом и примером для футбола и российского общества.

В Библии сказано: «По делам их узнаете их». От таких людей надо держаться как можно подальше, если хочешь достичь своих целей в жизни. Он – не пример для молодого поколения и не вносит никакого вклада в общество.

У него нет другого способа попасть в СМИ, кроме как оскорблять и порочить других людей. Такие люди, закончив свою спортивную жизнь, ничего не добились. Теперь они умеют только говорить и клеветать, чтобы вернуться в СМИ. Пожалуйста, не попадайтесь в их ловушку», – сказал Рианчо.

  • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
  • С клубом он выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.

Еще по теме:
Глушаков оценил отставание «Спартака» от «Краснодара» в борьбе за чемпионство 6
Глушаков одним словом отреагировал на уход Месси из сборной Аргентины
Глушаков оценил слова Дивеева: «Он разбирается в футболе» 5
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Рианчо Рауль
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
derrik2000
1687513879
Вот уж ентот Рианчо уж точно, даже не токсичный, а мерзко-вонючий *ондон. Его девиз - "пришёл-нагадил - выгнали - бабло хапнул - свалил" Зато эскортница о нём хорошего мнения, и я, догадываюсь, почему... )))))) Ща и на эту ветку припрётся и голосить начнёт. )))))))))))))
Ответить
VVM1964
1687539221
Мне не симпатичен Рианчо, но вот тут попал в яблочко на все сто !!!
Ответить
Главные новости
Генич – о клубе РПЛ: «Это не просто ужасно, это хуже «Матч ТВ»
08:21
1
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
6
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
1
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
3
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
4
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
16
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
12
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
26
Все новости
Все новости
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
«Не бзди»: Бубнов вступился за Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
08:07
1
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
4
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
15
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
12
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
26
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
13
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
2
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
3
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
10
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
9
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
21
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
4
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+