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    • Рианчо: «Глушаков – токсичный человек, который наносит большой вред российскому обществу»

    Рианчо: «Глушаков – токсичный человек, который наносит большой вред российскому обществу»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал критику со стороны полузащитника Дениса Глушакова.

    Ранее футболист заявил: «Рианчо кукарекает откуда-то. Приехал бы сюда – я бы ему щелкнул разок».

    «Меня этот человек совершенно не интересует. Глушаков – абсолютно токсичный и вредный человек, который наносит большой вред футболу и даже российскому обществу. Он не является образцом и примером для футбола и российского общества.

    В Библии сказано: «По делам их узнаете их». От таких людей надо держаться как можно подальше, если хочешь достичь своих целей в жизни. Он – не пример для молодого поколения и не вносит никакого вклада в общество.

    У него нет другого способа попасть в СМИ, кроме как оскорблять и порочить других людей. Такие люди, закончив свою спортивную жизнь, ничего не добились. Теперь они умеют только говорить и клеветать, чтобы вернуться в СМИ. Пожалуйста, не попадайтесь в их ловушку», – сказал Рианчо.

    • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
    • С клубом он выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5442

      Питерский князь 2 часа назад

      Срамтак токсичный ЛГБТ проект.
      От такого днища надо держаться подальше, если хочешь достичь своих целей в жизни.
      И если хочешь остаться человеком.
      :))))

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      Рейтинг: +21655

      derrik2000 3 часа назад

      Вот уж ентот Рианчо уж точно, даже не токсичный, а мерзко-вонючий *ондон.
      Его девиз - "пришёл-нагадил - выгнали - бабло хапнул - свалил"
      Зато эскортница о нём хорошего мнения, и я, догадываюсь, почему... ))))))
      Ща и на эту ветку припрётся и голосить начнёт. )))))))))))))

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      Рейтинг: +20605

      Cleaner 3 часа назад

      Рианчо, а ТЫ чем Глушакова лучше??????????????

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