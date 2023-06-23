Рианчо: «Глушаков – токсичный человек, который наносит большой вред российскому обществу»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал критику со стороны полузащитника Дениса Глушакова.

Ранее футболист заявил: «Рианчо кукарекает откуда-то. Приехал бы сюда – я бы ему щелкнул разок».

«Меня этот человек совершенно не интересует. Глушаков – абсолютно токсичный и вредный человек, который наносит большой вред футболу и даже российскому обществу. Он не является образцом и примером для футбола и российского общества.

В Библии сказано: «По делам их узнаете их». От таких людей надо держаться как можно подальше, если хочешь достичь своих целей в жизни. Он – не пример для молодого поколения и не вносит никакого вклада в общество.

У него нет другого способа попасть в СМИ, кроме как оскорблять и порочить других людей. Такие люди, закончив свою спортивную жизнь, ничего не добились. Теперь они умеют только говорить и клеветать, чтобы вернуться в СМИ. Пожалуйста, не попадайтесь в их ловушку», – сказал Рианчо.