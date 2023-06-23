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    • Глушаков: «Рианчо кукарекает откуда-то. Приехал бы сюда — я бы ему щелкнул разок»

    Глушаков: «Рианчо кукарекает откуда-то. Приехал бы сюда — я бы ему щелкнул разок»

    Полузащитник Денис Глушаков высказался о конфликте с бывшим тренером «Спартака» Раулем Рианчо.

    Рауль Рианчо до сих пор повторяет в интервью, что тебе не место в футболе, и называет тебя плохим и токсичным человеком. Это задевает?

    – Когда администратор позволяет себе такие слова, мне нечего ответить.

    – Администратор?

    – Ну а кто он? Он же администратором и был во всех командах – фишки по полю расставлял. Даже не хочу вступать в полемику. Мне Рианчо неинтересен. Один раз ответил – хватит.

    Мы уже забыли про него. Он уехал, тявкает там откуда-то, кукарекает. Его же просят об этом там и тут, когда заходит речь о Глушакове. А он – пешка людей, которые говорят ему подкидывать грязь.

    Приехал бы сюда – я бы ему щелкнул разок, и до свидания. Уехал бы к себе домой в Испанию. Меня бесит, когда оттуда тявкают.

    • Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
    • С клубом он выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +22986

      Persona_non_Grata 5 минут назад

      Щелкнул бы он ))) Щелкунчик нашелся ... - звездабол !!!

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      Рейтинг: +4967

      fakeid 1 час назад

      по твоему рылу и так видно, что тебе неоднократно щёлкали, чтобы не кукарекал

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