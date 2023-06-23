Полузащитник Денис Глушаков высказался о конфликте с бывшим тренером «Спартака» Раулем Рианчо.
– Рауль Рианчо до сих пор повторяет в интервью, что тебе не место в футболе, и называет тебя плохим и токсичным человеком. Это задевает?
– Когда администратор позволяет себе такие слова, мне нечего ответить.
– Администратор?
– Ну а кто он? Он же администратором и был во всех командах – фишки по полю расставлял. Даже не хочу вступать в полемику. Мне Рианчо неинтересен. Один раз ответил – хватит.
Мы уже забыли про него. Он уехал, тявкает там откуда-то, кукарекает. Его же просят об этом там и тут, когда заходит речь о Глушакове. А он – пешка людей, которые говорят ему подкидывать грязь.
Приехал бы сюда – я бы ему щелкнул разок, и до свидания. Уехал бы к себе домой в Испанию. Меня бесит, когда оттуда тявкают.
- Глушаков играл за «Спартак» с 2013 по 2019-й год.
- С клубом он выиграл чемпионат России в сезоне-2016/17.