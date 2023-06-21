Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Федотов назвал главную причину гегемонии «Зенита»

    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает своего коллегу Сергея Семака ключевым залогом пяти чемпионств подряд «Зенита».

    «Случилась великолепная работа главного тренера. Семак год за годом демонстрирует прекрасную работу во всех аспектах, у его команды мы видим страсть и желание побеждать, а как следствие – хорошее качество игры. Поэтому по этим критериям и нужно оценивать тренера, а не по тому, с каким бюджетом он работает.

    Он работает с футболистами, с живыми людьми, и тратит усилий не меньше кого-то из нас, предпринимая по отношению к ним различные методы воздействия, воспитания и постановки игры», – сказал тренер.

    • Семак в «Зените» с 2018 года.
    • Он играл за команду.
    • ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.

    Новости по теме
    Федотов ответил, чего не хватает ЦСКА для борьбы за золото РПЛ 5
    Чалов согласился перейти в «Галатасарай» 13
    ЦСКА продал «Балтике» 2 игроков за 100 тысяч 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2524

      ALEX ML 44 минуты назад

      Закусывать надо

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 