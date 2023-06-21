Федотов назвал главную причину гегемонии «Зенита»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов считает своего коллегу Сергея Семака ключевым залогом пяти чемпионств подряд «Зенита».

«Случилась великолепная работа главного тренера. Семак год за годом демонстрирует прекрасную работу во всех аспектах, у его команды мы видим страсть и желание побеждать, а как следствие – хорошее качество игры. Поэтому по этим критериям и нужно оценивать тренера, а не по тому, с каким бюджетом он работает.

Он работает с футболистами, с живыми людьми, и тратит усилий не меньше кого-то из нас, предпринимая по отношению к ним различные методы воздействия, воспитания и постановки игры», – сказал тренер.