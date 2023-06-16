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    • «Блуждает по регионам, ищет себе пристанище»: Пушилин назвал «Шахтер» симулякром

    «Блуждает по регионам, ищет себе пристанище»: Пушилин назвал «Шахтер» симулякром

    Врио главы ДНР Денис Пушилин высказался об украинском клубе «Шахтер», который не играет в Донецке с 2014 года.

    «Всему свое время, но донецкому «Шахтеру» быть. Настоящему «Шахтеру», нашему. Это не тот симулякр, который получился, который блуждает по разным регионам, ищет себе пристанище – это уже не наша команда.

    Это что-то чужое, что, наоборот, явилось определенным финансовым спонсором в том числе той агрессии, которая осуществляется сейчас против жителей Донбасса.

    «Донбасс-Арена» подлежит восстановлению, разрушения не являются критичными. Все восстановим, когда будут созданы все необходимые условия безопасности, и «Шахтер» будет играть там», – заявил Пушилин.

    • «Шахтер» за последние 9 лет играл в Харькове, Киеве и Львове.
    • Еврокубковые матчи в прошедшем сезоне команда проводила в Польше.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1077

      Ивантеевец 1 час назад

      "Жаль только — жить в эту пору прекрасную
      Уж не придется — ни мне, ни тебе."
      Лучше великого русского классика, к сожалению, не скажешь.

      0
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      Рейтинг: +12226

      ВетеR 1 час назад

      О Чепушилин-;аналитик футбольный )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +56152

      MaxRnD > ВетеR 1 час назад

      Ну, хоть не "петрушка" героиновый

      3
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      Рейтинг: +334

      RedMaksim97 1 час назад

      Стадик у них, конечно ahuennyy, но вот а РПЛ сыграет он не скоро

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