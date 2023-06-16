«Блуждает по регионам, ищет себе пристанище»: Пушилин назвал «Шахтер» симулякром

Врио главы ДНР Денис Пушилин высказался об украинском клубе «Шахтер», который не играет в Донецке с 2014 года.

«Всему свое время, но донецкому «Шахтеру» быть. Настоящему «Шахтеру», нашему. Это не тот симулякр, который получился, который блуждает по разным регионам, ищет себе пристанище – это уже не наша команда.

Это что-то чужое, что, наоборот, явилось определенным финансовым спонсором в том числе той агрессии, которая осуществляется сейчас против жителей Донбасса.

«Донбасс-Арена» подлежит восстановлению, разрушения не являются критичными. Все восстановим, когда будут созданы все необходимые условия безопасности, и «Шахтер» будет играть там», – заявил Пушилин.