Расписание Кубка PARI Премьер – сыграют «Зенит» и еще три клуба

«Зенит» опубликовал расписание предсезонного Кубка PARI Премьер со своим участием.
Расписание турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге и примет команды из Турции, Сербии и Азербайджана:
1 июля, 19:30
«Зенит» – «Нефтчи» («Газпром Арена»)
4 июля, 19:30
«Црвена Звезда» – «Зенит» («Газпром Арена»)
8 июля, 19:30
«Нефтчи» – «Црвена Звезда» («Смена»)
9 июля, 19:30
«Зенит» – «Фенербахче» («Газпром Арена»)
12 июля, 19:30
«Фенербахче» – «Црвена Звезда» («Смена»)
15 июля, 14:00
«Нефтчи» – «Фенербахче» («Смена»)
Источник: телеграм-канал «Зенита»