Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Расписание Кубка PARI Премьер – сыграют «Зенит» и еще три клуба

    Расписание Кубка PARI Премьер – сыграют «Зенит» и еще три клуба

    «Зенит» опубликовал расписание предсезонного Кубка PARI Премьер со своим участием.

    Расписание турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге и примет команды из Турции, Сербии и Азербайджана:

    1 июля, 19:30

    «Зенит» – «Нефтчи» («Газпром Арена»)

    4 июля, 19:30

    «Црвена Звезда» – «Зенит» («Газпром Арена»)

    8 июля, 19:30

    «Нефтчи» – «Црвена Звезда» («Смена»)

    9 июля, 19:30

    «Зенит» – «Фенербахче» («Газпром Арена»)

    12 июля, 19:30

    «Фенербахче» – «Црвена Звезда» («Смена»)

    15 июля, 14:00

    «Нефтчи»«Фенербахче» («Смена»)

    Новости по теме
    Только игроки «Зенита» вошли в топ-5 самых дорогих футболистов РПЛ 8
    Топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt
    «Зенит» летом сыграет в турнире с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи» 1
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:10
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9150

      vladik12 8 минут назад

      А говорят, что Россия не участвует в международных турнирах.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1545

      Болотоход 17 минут назад

      позор блеклым

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 