Расписание Кубка PARI Премьер – сыграют «Зенит» и еще три клуба

«Зенит» опубликовал расписание предсезонного Кубка PARI Премьер со своим участием.

Расписание турнира, который пройдет в Санкт-Петербурге и примет команды из Турции, Сербии и Азербайджана:

1 июля, 19:30

«Зенит» – «Нефтчи» («Газпром Арена»)

4 июля, 19:30

«Црвена Звезда» – «Зенит» («Газпром Арена»)

8 июля, 19:30

«Нефтчи» – «Црвена Звезда» («Смена»)

9 июля, 19:30

«Зенит» – «Фенербахче» («Газпром Арена»)

12 июля, 19:30

«Фенербахче» – «Црвена Звезда» («Смена»)

15 июля, 14:00

«Нефтчи» – «Фенербахче» («Смена»)