«Зенит» летом сыграет в турнире с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи»

«Матч ТВ» сообщил о проведении в Санкт-Петербурге Кубка PARI Премьер в июле.
В турнире примут участие четыре команды – «Зенит», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда».
Игры пройдут с 1 по 15 июля. Все встречи будут показаны на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер»
Расписание:
1 июля. 19:30. «Зенит» – «Нефтчи»
4 июля. 19:30. «Црвена Звезда» – «Зенит»
8 июля. 19:30. «Нефтчи» – «Црвена Звезда»
9 июля. 19:30. «Зенит» – «Фенербахче»
12 июля. 19:30. «Фенербахче» – «Црвена Звезда»
15 июля. 14:00. «Нефтчи» – «Фенербахче»
Источник: «Матч ТВ»