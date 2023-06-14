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    • «Зенит» летом сыграет в турнире с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи»

    «Зенит» летом сыграет в турнире с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи»

    «Матч ТВ» сообщил о проведении в Санкт-Петербурге Кубка PARI Премьер в июле.

    В турнире примут участие четыре команды – «Зенит», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда».

    Игры пройдут с 1 по 15 июля. Все встречи будут показаны на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

    Расписание:

    1 июля. 19:30. «Зенит» – «Нефтчи»

    4 июля. 19:30. «Црвена Звезда» – «Зенит»

    8 июля. 19:30. «Нефтчи»«Црвена Звезда»

    9 июля. 19:30. «Зенит» – «Фенербахче»

    12 июля. 19:30. «Фенербахче» – «Црвена Звезда»

    15 июля. 14:00. «Нефтчи» – «Фенербахче»

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    Источник: «Матч ТВ»

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