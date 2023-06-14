«Зенит» летом сыграет в турнире с «Фенербахче», «Црвеной Звездой» и «Нефтчи»

«Матч ТВ» сообщил о проведении в Санкт-Петербурге Кубка PARI Премьер в июле.

В турнире примут участие четыре команды – «Зенит», «Фенербахче», «Нефтчи» и «Црвена Звезда».

Игры пройдут с 1 по 15 июля. Все встречи будут показаны на каналах «Матч ТВ» и «Матч Премьер»

Расписание:

1 июля. 19:30. «Зенит» – «Нефтчи»

4 июля. 19:30. «Црвена Звезда» – «Зенит»

8 июля. 19:30. «Нефтчи» – «Црвена Звезда»

9 июля. 19:30. «Зенит» – «Фенербахче»

12 июля. 19:30. «Фенербахче» – «Црвена Звезда»

15 июля. 14:00. «Нефтчи» – «Фенербахче»