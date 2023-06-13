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Дзагоев прояснил свое будущее в «Рубине»

13 июня 2023, 23:46
1

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев отреагировал на новость о том, что казанский клуб не будет продлевать с ним контракт.

«Мы общались с руководством ещe до отпуска – мне сказали, что дадут ответ по поводу продления. Контракт заканчивается со дня на день, но до сих пор конкретного ответа мне никто не дал.

С главным тренером Рахимовым я общался: он хочет, чтобы я остался. В принципе, он сказал об этом и руководству. Что будет дальше, мне неизвестно.

Этот сезон в «Рубине» – почти как два предыдущих сезона в ЦСКА по игровому времени. Если бы я уступал в чeм-то, не успевал добегать или недорабатывал, я бы задумался. Но я этого даже близко не чувствую и намерен дальше играть.

Как бы ни сложилось с «Рубином», хочу сказать, что Казань – супергород, тренировочная база тоже супер, отличные поля, стадион, болельщики. Руководство поддерживало команду и было рядом. В любом случае желаю городу и клубу удачи во всeм и побед!» – сказал Дзагоев.

  • Дзагоев должен стать свободным агентом 30 июня.
  • Он забил 3 гола в 20 матчах сезона Первой лиги.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Рубин Дзагоев Алан
Комментарии (1)
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ароба
1686718760
Зачем он Рубину
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