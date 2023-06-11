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    Индзаги: «Интер» вернется в финал Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подытожил финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (0:1).

    «Мы провели отличную игру и должны гордиться этим. Мы не должны думать о том, что мы заслуживали большего. Я обнимал своих игроков одного за другим, поскольку они были экстраординарными, как и наши болельщики, и заслуживали другого результата, но я надеюсь, что они были счастливы, увидев, как команда сыграла сегодня вечером.

    Последние 25 минут все были на виду, мяч не хотел залетать в ворота. Это случается, к сожалению, это случилось в финале Лиги чемпионов. Мы попали в перекладину, был промах с линии ворот, удар попал в партнера по команде, все произошло.

    Мы играли против «Манчестер Сити» с нашими сильными сторонами и сделали это очень, очень хорошо.

    С таким духом, организацией и решимостью, я думаю, мы вернемся в финал Лиги чемпионов», – сказал Индзаги.

    • «Интер» брал ЛЧ в 2010 году.
    • Индзаги впервые проиграл в финале – на 14-й раз (с учетом игровой карьеры).
    • «Манчестер Сити» оформил требл.

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    Источник: Football Italia

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