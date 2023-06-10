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Петржела: «Почти все в России болеют за «Зенит»

10 июня 2023, 14:52
70

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает клуб самым популярным в России.

«Я много говорю о «Спартаке»? Меня спрашивают о нем. Когда я работал в Санкт-Петербурге, все нам говорили, что красно-белые – наши враги, их обязательно нужно побеждать. Они так и остались врагами для меня, хоть мне уже все равно на них, просто не люблю «Спартак» и все! К тому же почти все в России болеют за команду Сергея Семака.

Вот когда последний раз красно-белые становились чемпионами? Семь-восемь лет назад? Вот и все! Я – болельщик «Зенита», – сказал чех.

  • «Спартак» последний раз брал РПЛ в 2017 году.
  • Петржела был в «Зените» в 2003-2006 годах.
  • Он приводил команду к серебру РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Чехия. Фортуна Лига Спартак Зенит Петржела Властимил
Комментарии (70)
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slavа0508
1686398203
Да уж ...Кащенко ждёт ...
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шахта Заполярная
1686398789
Дурень - Питер это не вся Россия.
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Persona_non_Grata
1686404744
Этого дурня даже комментировать нет желания ...
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Иван Петров 1986
1686406204
Опять этот придурок из психушки сбежал.
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NewLife
1686407458
"Почти все в России болеют за «Зенит" Я согласен с этой марионеткой немытого РБ Спорта - надо только добавить пропущенное слово "бом.жи", и получится правильно: почти все бом.жи болеют за синит))))
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kvm
1686413052
чешский петушок
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PAREVG.
1686425109
Почти все в России, за исключением Ленинградской области, болеют против Зенита!!!!!!!!!!!!!
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Павелий
1686431796
1. Повторюсь в очередной раз: Петржела уже несколько лет не тренирует и никогда в своей карьере ничего не выигрывал. Поэтому его слова можно игнорировать. 2. Малолетние глоры, весело болевшие за Зенит в конце 90-х начале - 00-х (серия Убойной силы "Вне игры"), не хотят ходить на стадион ради рейтингов посещаемости им. Миллера. Поэтому владеющий массой СМИ холдинг ГазпромМедиа будет всё чаще брать интервью у таких "важных людей", как никому не нужный Петржела или непросыхающий Радимов. 3. Я болею за Спартак 28 лет, однако живу в Питере 21 год. Даже в самом городе и области тысячи людей болеют именно за Спартак, как бы Миллеру не хотелось думать иначе. А на просторах нашей необъятной страны рейтинг Спартака был, есть и будет высоким!
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GermanVo
1686435701
Зачем слушать пустое место? Есть никто и звать никак. Такие интервью можно брать у любого прохожего и постить здесь, тоже самое.
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SLADE2019
1686479118
Петржела и молодым умом не блистал, а пожилым стал совсем тронулся. Дурень, он и в Африке Дурень.
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