Петржела: «Почти все в России болеют за «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает клуб самым популярным в России.
«Я много говорю о «Спартаке»? Меня спрашивают о нем. Когда я работал в Санкт-Петербурге, все нам говорили, что красно-белые – наши враги, их обязательно нужно побеждать. Они так и остались врагами для меня, хоть мне уже все равно на них, просто не люблю «Спартак» и все! К тому же почти все в России болеют за команду Сергея Семака.
Вот когда последний раз красно-белые становились чемпионами? Семь-восемь лет назад? Вот и все! Я – болельщик «Зенита», – сказал чех.
- «Спартак» последний раз брал РПЛ в 2017 году.
- Петржела был в «Зените» в 2003-2006 годах.
- Он приводил команду к серебру РПЛ.
Источник: «РБ Спорт»