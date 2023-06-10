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    Петржела: «Почти все в России болеют за «Зенит»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает клуб самым популярным в России.

    «Я много говорю о «Спартаке»? Меня спрашивают о нем. Когда я работал в Санкт-Петербурге, все нам говорили, что красно-белые – наши враги, их обязательно нужно побеждать. Они так и остались врагами для меня, хоть мне уже все равно на них, просто не люблю «Спартак» и все! К тому же почти все в России болеют за команду Сергея Семака.

    Вот когда последний раз красно-белые становились чемпионами? Семь-восемь лет назад? Вот и все! Я – болельщик «Зенита», – сказал чех.

    • «Спартак» последний раз брал РПЛ в 2017 году.
    • Петржела был в «Зените» в 2003-2006 годах.
    • Он приводил команду к серебру РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:52
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +4255

      Ziklop 42 минуты назад

      хорошее пиво пьёт, чешское пиво заборное!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +18575

      NewLife 57 минут назад

      "Почти все в России болеют за «Зенит"
      Я согласен с этой марионеткой немытого РБ Спорта - надо только добавить пропущенное слово "бом.жи", и получится правильно: почти все бом.жи болеют за синит))))

      0
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      Рейтинг: +571

      KPCC-SPB 58 минут назад

      кто болеет за Зенит - у того всегда стоит!
      вперед Великий Зенит!
      мы чемпионы!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4255

      Ziklop > KPCC-SPB 43 минуты назад

      ты ещё вспомни: "все хотят иметь ребёнка Володи Казачёнка" вроде до олимпиады80 так кричали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      Спатрач -100% 1 час назад

      Во даёт уродец. Хорошо лижет очело молодец.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4318

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Опять этот придурок из психушки сбежал.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22816

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Этого дурня даже комментировать нет желания ...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      Спатрач -100% > Persona_non_Grata 1 час назад

      Правда.Так на.....б придурок.

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      Ответить
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      Рейтинг: +18974

      ilichkadr 1 час назад

      Власта опять забухал............

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      Рейтинг: +506

      НикКин 2 часа назад

      Вот что точно можно сказать то больше половина не навидят и зенит и спартак ))) вы только спартачам с **** не говорите ))))

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      Рейтинг: +506

      НикКин 2 часа назад

      Как не послушаешь что все болеют за спартак теперь за зенит а других гавно клубов у нас больше нет

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      Рейтинг: +7115

      mamba9090909 2 часа назад

      Властимилу надо поменьше проводить время за игровым столом, побольше отдыхать и не пить много алкоголя.

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