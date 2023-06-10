Петржела: «Почти все в России болеют за «Зенит»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает клуб самым популярным в России.

«Я много говорю о «Спартаке»? Меня спрашивают о нем. Когда я работал в Санкт-Петербурге, все нам говорили, что красно-белые – наши враги, их обязательно нужно побеждать. Они так и остались врагами для меня, хоть мне уже все равно на них, просто не люблю «Спартак» и все! К тому же почти все в России болеют за команду Сергея Семака.

Вот когда последний раз красно-белые становились чемпионами? Семь-восемь лет назад? Вот и все! Я – болельщик «Зенита», – сказал чех.