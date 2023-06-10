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    Радимов назвал фаворита финала Лиги чемпионов

    Владислав Радимов поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

    «Фаворит очевиден – «Манчестер Сити». Если не сейчас, то когда? Холанд столько голов забил в этом сезоне.

    То, что показывает «Сити» – это космический уровень. Гвардиола научился не чудить в решающих матчах», – сказал Радимов.

    • Финал ЛЧ состоится сегодня в Стамбуле, начало – в 22:00 мск.
    • «Сити» никогда не выигрывал главный еврокубок, «Интер» не побеждал в турнире с 2010 года.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1514

      Болотоход 2 часа назад

      Одни эксперты блеклые!
      Один на газпром тв по фамилии аршавин уже давал прогнозы- куды попало!!
      Буровил что зря!

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