Радимов назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Владислав Радимов поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Фаворит очевиден – «Манчестер Сити». Если не сейчас, то когда? Холанд столько голов забил в этом сезоне.

То, что показывает «Сити» – это космический уровень. Гвардиола научился не чудить в решающих матчах», – сказал Радимов.