Радимов назвал фаворита финала Лиги чемпионов

Владислав Радимов поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».
«Фаворит очевиден – «Манчестер Сити». Если не сейчас, то когда? Холанд столько голов забил в этом сезоне.
То, что показывает «Сити» – это космический уровень. Гвардиола научился не чудить в решающих матчах», – сказал Радимов.
- Финал ЛЧ состоится сегодня в Стамбуле, начало – в 22:00 мск.
- «Сити» никогда не выигрывал главный еврокубок, «Интер» не побеждал в турнире с 2010 года.
Источник: «Матч ТВ»