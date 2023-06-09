Сборная лучших игроков сезона РПЛ по версии Transfermarkt

Transfermarkt опубликовал собственную версию символической сборной сезона РПЛ-2022/23.

Они отобрали 23 лучших футболиста, из которых выделили состав из 11 игроков.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Виллиан Роша, Мойзес (оба – ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Родригао, Дуглас Сантос (оба – «Зенит»);

Полузащитники: Вендел, Клаудиньо (оба – «Зенит»), Данил Глебов («Ростов»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артем Карпукас («Локомотив»), Иван Обляков, Милан Гайич (оба – ЦСКА);

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев, Квинси Промес (оба – «Спартак»), Малком («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»).