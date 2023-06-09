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    Сборная лучших игроков сезона РПЛ по версии Transfermarkt

    Transfermarkt опубликовал собственную версию символической сборной сезона РПЛ-2022/23.

    Они отобрали 23 лучших футболиста, из которых выделили состав из 11 игроков.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»);

    Защитники: Виллиан Роша, Мойзес (оба – ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Родригао, Дуглас Сантос (оба – «Зенит»);

    Полузащитники: Вендел, Клаудиньо (оба – «Зенит»), Данил Глебов («Ростов»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артем Карпукас («Локомотив»), Иван Обляков, Милан Гайич (оба – ЦСКА);

    Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев, Квинси Промес (оба – «Спартак»), Малком («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»).

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    Источник: Transfermarkt

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +15064

      Алексей З 5 минут назад

      Можно со многим согласиться , но НЕ может Сафонов быть первым номером !!!!!!!!

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