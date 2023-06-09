Семак определился с будущим Бакаева в «Зените»

Зелимхан Бакаев, скорее всего, останется в «Зените».

Сохранить в составе 26-летнего вингера хочет Сергей Семак.

Главный тренер петербургской команды считает, что в новом сезоне у футболиста будет больше игровой практики.

Прошлым летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.

В дебютном сезоне атакующий полузащитник забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 26 матчах.

Его контракт с клубом действует до 2025 года.

Сообщалось об интересе к Бакаеву со стороны «Локомотива».

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