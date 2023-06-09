Семак определился с будущим Бакаева в «Зените»

"Корова, гляди, не корова, а клад!
— Да так ли! Уж выглядит больно худой!
— Не очень жирна, но хороший удой.
— А много ль корова даёт молока?
— Не выдоишь за день — устанет рука.
Старик посмотрел на корову свою:
— Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
Корову свою не продам никому —
Такая скотина нужна самому!" )))
Зелимхан Бакаев, скорее всего, останется в «Зените».
Сохранить в составе 26-летнего вингера хочет Сергей Семак.
Главный тренер петербургской команды считает, что в новом сезоне у футболиста будет больше игровой практики.
- Прошлым летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
- В дебютном сезоне атакующий полузащитник забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
- Его контракт с клубом действует до 2025 года.
- Сообщалось об интересе к Бакаеву со стороны «Локомотива».