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    Семак определился с будущим Бакаева в «Зените»

    Зелимхан Бакаев, скорее всего, останется в «Зените».

    Сохранить в составе 26-летнего вингера хочет Сергей Семак.

    Главный тренер петербургской команды считает, что в новом сезоне у футболиста будет больше игровой практики.

    • Прошлым летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
    • В дебютном сезоне атакующий полузащитник забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
    • Его контракт с клубом действует до 2025 года.
    • Сообщалось об интересе к Бакаеву со стороны «Локомотива».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22776

      Persona_non_Grata 41 минуту назад

      "Корова, гляди, не корова, а клад!
      — Да так ли! Уж выглядит больно худой!
      — Не очень жирна, но хороший удой.
      — А много ль корова даёт молока?
      — Не выдоишь за день — устанет рука.
      Старик посмотрел на корову свою:
      — Зачем я, Бурёнка, тебя продаю?
      Корову свою не продам никому —
      Такая скотина нужна самому!" )))

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