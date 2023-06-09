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Семак определился с будущим Бакаева в «Зените»

9 июня 2023, 17:08
10

Зелимхан Бакаев, скорее всего, останется в «Зените».

Сохранить в составе 26-летнего вингера хочет Сергей Семак.

Главный тренер петербургской команды считает, что в новом сезоне у футболиста будет больше игровой практики.

  • Прошлым летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
  • В дебютном сезоне атакующий полузащитник забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 26 матчах.
  • Его контракт с клубом действует до 2025 года.
  • Сообщалось об интересе к Бакаеву со стороны «Локомотива».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Зенит Бакаев Зелимхан Семак Сергей
Комментарии (10)
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Persona_non_Grata
1686320254
"Корова, гляди, не корова, а клад! — Да так ли! Уж выглядит больно худой! — Не очень жирна, но хороший удой. — А много ль корова даёт молока? — Не выдоишь за день — устанет рука. Старик посмотрел на корову свою: — Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? Корову свою не продам никому — Такая скотина нужна самому!" )))
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Ziklop
1686324996
нет веры Семаку!
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k611
1686325667
Если бразильцы уйдут, то может быть.
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Garrincha58
1686326391
этот Семак уже достал Сутормина не отдам Бакаева не отдам Ерохина вообще не отпущу до 40 лет, а Мантуана всех их вместе взятых мастеровитей до сих пор не решили выкупать или нет
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zigbert
1686329363
Семак как всегда обещает златые горы. Но Бакаев сам говорил что не боится конкуренции.
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шахта Заполярная
1686341763
Будет больше игровой практики, ха-ха добавит еще минут пять.
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odessakmv
1686369825
Семак определился? Хм, это вряд ли... просто пришла разнарядка
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alefreddy
1686822320
еще год мучений потом ФНЛ
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