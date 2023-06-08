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    • Эктов: «Давайте не будем делать трагедию из моего перехода в «Краснодар»

    Эктов: «Давайте не будем делать трагедию из моего перехода в «Краснодар»

    Новичок «Краснодара» Александр Эктов обратился к болельщикам «Оренбурга».

    «Хочу выразить вам огромную благодарность за три безумных года, за фантастическую поддержку, особенно на домашних матчах. Это было невероятно.

    Со многими из вас я стал друзьями, мы дарили друг другу эмоции. Давайте не будем делать из моего ухода из команды трагедию. На моe место придeт такой же футболист, будет развиваться, расти и радовать вас.

    А я пойду в другой клуб, доказывать свою состоятельность и конкурировать с другими игроками, также расти и развиваться. Это жизнь, ничего с этим не поделаешь», – сказал Эктов.

    • «Краснодар» купил правого защитника за 800 тысяч евро.
    • За 3 сезона в «Оренбурге» он забил 8 голов и сделал 8 ассистов в 100 матчах.

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    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

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    08.06.2023 23:10
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