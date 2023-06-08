Эктов: «Давайте не будем делать трагедию из моего перехода в «Краснодар»

Новичок «Краснодара» Александр Эктов обратился к болельщикам «Оренбурга».

«Хочу выразить вам огромную благодарность за три безумных года, за фантастическую поддержку, особенно на домашних матчах. Это было невероятно.

Со многими из вас я стал друзьями, мы дарили друг другу эмоции. Давайте не будем делать из моего ухода из команды трагедию. На моe место придeт такой же футболист, будет развиваться, расти и радовать вас.

А я пойду в другой клуб, доказывать свою состоятельность и конкурировать с другими игроками, также расти и развиваться. Это жизнь, ничего с этим не поделаешь», – сказал Эктов.