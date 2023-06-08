Стало известно, когда Беллингем решил перейти в «Реал»

Джуд Беллингем еще в конце апреля выбрал новый клуб.
Тогда полузащитник проинформировал «Реал» о заинтересованности в переходе и отказал «Манчестер Сити».
«Ливерпуль» выбыл из гонки за 19-летним футболистом раньше, поскольку посчитал его трансферную стоимость слишком высокой.
Решающее значение в сделке сыграли симпатии Беллингема к проекту «Реала», а также хорошие отношения мадридского клуба с дортмундской «Боруссией».
- Испанцы заплатят за хавбека 103+31 млн евро.
- Ожидается, что зарплата Беллингема в «Реале» составит 10-12 млн евро в год.
Источник: The Athletic