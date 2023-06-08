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    Стало известно, когда Беллингем решил перейти в «Реал»

    Джуд Беллингем еще в конце апреля выбрал новый клуб.

    Тогда полузащитник проинформировал «Реал» о заинтересованности в переходе и отказал «Манчестер Сити».

    «Ливерпуль» выбыл из гонки за 19-летним футболистом раньше, поскольку посчитал его трансферную стоимость слишком высокой.

    Решающее значение в сделке сыграли симпатии Беллингема к проекту «Реала», а также хорошие отношения мадридского клуба с дортмундской «Боруссией».

    • Испанцы заплатят за хавбека 103+31 млн евро.
    • Ожидается, что зарплата Беллингема в «Реале» составит 10-12 млн евро в год.

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    Источник: The Athletic

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    08.06.2023 19:45
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