Стало известно, когда Беллингем решил перейти в «Реал»

Джуд Беллингем еще в конце апреля выбрал новый клуб.

Тогда полузащитник проинформировал «Реал» о заинтересованности в переходе и отказал «Манчестер Сити».

«Ливерпуль» выбыл из гонки за 19-летним футболистом раньше, поскольку посчитал его трансферную стоимость слишком высокой.

Решающее значение в сделке сыграли симпатии Беллингема к проекту «Реала», а также хорошие отношения мадридского клуба с дортмундской «Боруссией».