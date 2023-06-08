Смолов назвал причину пропасти в уровне жизни в Москве и регионах

Нападающий «Динамо» Федор Смолов сравнил уровень жизни в Москве и в регионах.
– Ты говорил, что Москва со времен твоего прибытия похорошела. А твой родной Саратов?
– В последние два года похорошел.
– Ты уже говорил о том, что разница в жизни в Москве и в регионах – больная тема. Ты в Москве можешь прожить в месяц на 300 тысяч, а для Саратова – это феноменальные деньги, да?
– Да.
– Почему такая пропасть происходит?
– Такая пропасть происходит по объективным причинам. Не знаю, централизация власти, выделяется бюджет определенный.
При том, что в Саратове сейчас бюджеты стали больше из-за того, что на федеральном государственном уровне Саратов наконец-то официально признан миллионником. Там, соответственно, все суммы другие.
Надеюсь, что в будущем это поспособствует развитию города и улучшению жизни людей.
– Считаешь, что эту проблему – пропасть между Москвой и регионами – можно решить?
– На данный момент – нет.
– А мировоззрение жителей?
– Специфическое.