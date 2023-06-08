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    • Смолов назвал причину пропасти в уровне жизни в Москве и регионах

    Смолов назвал причину пропасти в уровне жизни в Москве и регионах

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов сравнил уровень жизни в Москве и в регионах.

    – Ты говорил, что Москва со времен твоего прибытия похорошела. А твой родной Саратов?

    – В последние два года похорошел.

    – Ты уже говорил о том, что разница в жизни в Москве и в регионах – больная тема. Ты в Москве можешь прожить в месяц на 300 тысяч, а для Саратова – это феноменальные деньги, да?

    – Да.

    – Почему такая пропасть происходит?

    – Такая пропасть происходит по объективным причинам. Не знаю, централизация власти, выделяется бюджет определенный.

    При том, что в Саратове сейчас бюджеты стали больше из-за того, что на федеральном государственном уровне Саратов наконец-то официально признан миллионником. Там, соответственно, все суммы другие.

    Надеюсь, что в будущем это поспособствует развитию города и улучшению жизни людей.

    – Считаешь, что эту проблему – пропасть между Москвой и регионами – можно решить?

    – На данный момент – нет.

    – А мировоззрение жителей?

    – Специфическое.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 18:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2724

      ПалкоВводецъ (returned) 6 минут назад

      Пропасть происходит из за того, что такие как Смолов получают деньги, а не зарабатывают их. Они не понимают как это делается! Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +5295

      Питерский князь 14 минут назад

      Епать, спортсмена с деньгами спросили о жизни.
      Да что он вообще о ней знает?

      1
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