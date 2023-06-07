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  • Смолов извинился перед болельщикам за пенальти паненкой на ЧМ-2018: «У меня тряслись коленки»

Смолов извинился перед болельщикам за пенальти паненкой на ЧМ-2018: «У меня тряслись коленки»

7 июня 2023, 16:31
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Нападающий «Динамо» Федор Смолов извинился перед болельщиками за промах с пенальти в 1/4 финала ЧМ-2018 в серии с Хорватией.

«Если мне предоставят возможность перебить этот пенальти – я так не пробью никогда в жизни, очевидно. Моя реакция тогда – я не понимал, что происходит. В голове был вопрос: «За что?»

Извиняюсь перед болельщиками, которые держат на меня злобу и считают, что я виноват в том, что мы не вышли в полуфинал. В свое оправдание могу сказать, что это не была попытка выпендриться и показать, что я такой классный, сижу на замене и бью пенальти паненкой. У меня действительно тряслись коленки, я не знал, куда пробить. Почему-то в тот момент пришло такое решение.

Еще в «Урале» мы с Колей Заболотным много били пенальти, и он говорил, что удар верхом по центру – самый сложный для вратаря. Почему-то я решил пробить не на силу, а вот так. Притом, что если бы я технически исполнил удар нормально и меня бы не трясло, то я бы забил. Субашич же упал в угол, я просто пробил безобразно. Все совпало так, что я сам себе навредил.

После Испании все спрашивали: «Ты первым бил, тебя, наверное, трясло?» А меня не трясло, с Испанией я был уверен, что пойду, пробью в левый угол и забью. Так и произошло. Я говорил: «Да не, изи, я был уверен, пойду, сильно ударю, себя знаю». Так и накликал себе беду.

Не помню, что я говорил перед серией пенальти. То состояние сложно передать. Что-то говорил Дзюба, но я ни одного слова не помню. Я стою, я в себе, у меня тряска, я думаю, как мне ударить, у меня 500 тысяч мыслей в голове. И ты сам себе говоришь: «Первая мысль – самая лучшая». И вот, я стою, нахожусь в этом сумбуре.

Элемент понта, наверное, был, поэтому во мне и была мысль, что... 95 процентов игроков не бьют паненкой вообще, у них даже мысли такой нет. Мне она пришла. Это пижонство? Пижонство. То, что эта мысль пришла – это, наверное, какой-то мой внутренний мир в том числе.

Я бил в чемпионате по центру плассером. Этот удар – что-то между. По центру, не сильно, верхом. Понятно, что постфактум уже думаешь, не забив: «Да ***, лучше бы я просто мяч через стадион перебил, и то было бы лучше».

Винил ли я себя за то, что сборная не в полуфинале? Нет, тогда была мысль, что я не заслужил этого», – сказал Смолов в интервью Нобелю Арустамяну.

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Россия Хорватия Смолов Федор
Комментарии (2)
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Иван Петров 1986
1686151196
Очень много буковок, а мыслей очень мало.
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Romeo 123
1686153225
5 лет думал , но это наши проблемы как сказал шавка
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