Смолов: «Моуринью хотел взять меня в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, что он мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».
«Жозе Моуринью хотел взять меня третьим нападающим в «МЮ». Златан Ибрагимович возрастной, Ромелу Лукаку не забивает – нужен был третий форвард.
Почему не перешeл? Потому что Алексис Санчес кинул «Манчестер Сити» и перешeл в «Юнайтед» зимой. Пришeл и просто всe заруинил. А так я бы зимой перешeл туда.
Уверен, что играл бы в «МЮ»? Ну что играл бы – я не уверен. Но числился бы», – сказал Смолов.
- Игрок выступал в Европе за «Фейеноорд» и «Сельту».
- Сейчас Смолов стоит 5 миллионов евро.
- Его пиковая стоимость – 16 миллионов (2018 год).
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна