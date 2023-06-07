Смолов: «Моуринью хотел взять меня в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, что он мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Жозе Моуринью хотел взять меня третьим нападающим в «МЮ». Златан Ибрагимович возрастной, Ромелу Лукаку не забивает – нужен был третий форвард.

Почему не перешeл? Потому что Алексис Санчес кинул «Манчестер Сити» и перешeл в «Юнайтед» зимой. Пришeл и просто всe заруинил. А так я бы зимой перешeл туда.

Уверен, что играл бы в «МЮ»? Ну что играл бы – я не уверен. Но числился бы», – сказал Смолов.