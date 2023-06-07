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    Смолов: «Моуринью хотел взять меня в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, что он мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

    «Жозе Моуринью хотел взять меня третьим нападающим в «МЮ». Златан Ибрагимович возрастной, Ромелу Лукаку не забивает – нужен был третий форвард.

    Почему не перешeл? Потому что Алексис Санчес кинул «Манчестер Сити» и перешeл в «Юнайтед» зимой. Пришeл и просто всe заруинил. А так я бы зимой перешeл туда.

    Уверен, что играл бы в «МЮ»? Ну что играл бы – я не уверен. Но числился бы», – сказал Смолов.

    • Игрок выступал в Европе за «Фейеноорд» и «Сельту».
    • Сейчас Смолов стоит 5 миллионов евро.
    • Его пиковая стоимость – 16 миллионов (2018 год).

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 12:53
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +583

      eugen-han 3 часа назад

      В молодости Смолов где-то в Голландии играл. Уже в зрелом возрасте в аренде в Испании, но как мог пересечься с Мариунио,- это непонятно, потому что в первом случае португалец был переводчиком у себя на родине , а во втором где-то в Италии тренировал.

      0
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      Рейтинг: +3419

      Опорник84 5 часов назад

      Ну а что, почему нет!!!!!

      0
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      Рейтинг: +48

      Михалыч1963 5 часов назад

      Тупой и еще тупее .

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      Рейтинг: +1892

      Artemka444 5 часов назад

      Балабол!!!!

      0
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      Рейтинг: +56063

      MaxRnD 5 часов назад

      Да что там Моуринью, Федя чуть в Ельцины не пролез, но там вовремя опомнились

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      Рейтинг: +5280

      Питерский князь 6 часов назад

      Числился бы, подтиральщиком жоп.
      Ребята сделали личинку и такие:"Эй, братан".
      Ты:"Будет сделано".
      :)))

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      Рейтинг: +33831

      zra78 > Питерский князь 6 часов назад

      Тебя видать уволили...

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      Рейтинг: +5280

      Питерский князь > zra78 5 часов назад

      Юморист, это мАсковская работа, обувь питерским чистить, да жопу вытирать.
      Назначаю, тебя главным вытеральщиком.

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      Рейтинг: +2683

      ПалкоВводецъ (returned) 6 часов назад

      Какую же фантастическую херь несёт этот весьма посредственный нападающий российского чемпионата! Какой МЮ? Торпедо в самый раз.

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