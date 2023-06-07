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Смолов: «Моуринью хотел взять меня в «Манчестер Юнайтед»

7 июня 2023, 12:53
7

Нападающий «Динамо» Федор Смолов рассказал, что он мог оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Жозе Моуринью хотел взять меня третьим нападающим в «МЮ». Златан Ибрагимович возрастной, Ромелу Лукаку не забивает – нужен был третий форвард.

Почему не перешeл? Потому что Алексис Санчес кинул «Манчестер Сити» и перешeл в «Юнайтед» зимой. Пришeл и просто всe заруинил. А так я бы зимой перешeл туда.

Уверен, что играл бы в «МЮ»? Ну что играл бы – я не уверен. Но числился бы», – сказал Смолов.

  • Игрок выступал в Европе за «Фейеноорд» и «Сельту».
  • Сейчас Смолов стоит 5 миллионов евро.
  • Его пиковая стоимость – 16 миллионов (2018 год).

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Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Динамо Смолов Федор Моуринью Жозе
Комментарии (7)
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MaxRnD
1686135204
Да что там Моуринью, Федя чуть в Ельцины не пролез, но там вовремя опомнились
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Artemka444
1686135903
Балабол!!!!
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Михалыч1963
1686137560
Тупой и еще тупее .
Ответить
Опорник84
1686137763
Ну а что, почему нет!!!!!
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eugen-han
1686143975
В молодости Смолов где-то в Голландии играл. Уже в зрелом возрасте в аренде в Испании, но как мог пересечься с Мариунио,- это непонятно, потому что в первом случае португалец был переводчиком у себя на родине , а во втором где-то в Италии тренировал.
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witalik
1686161904
Ну это федюшок "накурился": чем-то напоминает историю Дзюбы и ползающим перед ним на коленях Федуном. Наши "известные и востребованные в Европе" футболисты - это просто квинтэссенция глупости, бахвальства и нарциссизма, в общем - имбецилы, дебилы и кретины в одном флаконе. Можно хоть одного трезвомыслящего футболиста найти и послушать?
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Sedoi_Goblin
1686163687
Как говорил Штирлиц- запоминается последняя фраза: "Но числился бы.." Кем? Это уже дело 10е.. Можно фантазировать)))
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