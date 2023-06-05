Число ошибок судей РПЛ выросло почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим сезоном

Опубликована статистика судейских ошибок в РПЛ в сезоне-2022/23.

Арбитры ошиблись 120 раз в ключевых эпизодах 240 матчей чемпионата России.

В сравнении с сезоном-2021/22 число ошибок выросло почти в 1,5 раза – с 87 до 120.

В розыгрыше РПЛ-2020/21 было 54 ошибки.

Ситуации с изменением решений после вмешательства VAR в статистике не учитывались.

Чаще других в среднем ошибались Ян Бобровский (0,89 ошибки за матч), Антон Фролов (0,75) и Артем Любимов (0,73). Лучшие показатели продемонстрировали Владислав Безбородов (0,14) и Виталий Мешков (0,29).

Судьи ошибались в пользу «Спартака» чаще всего в прошедшем сезоне РПЛ