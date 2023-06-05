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    • Число ошибок судей РПЛ выросло почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим сезоном

    Число ошибок судей РПЛ выросло почти в 1,5 раза по сравнению с предыдущим сезоном

    Опубликована статистика судейских ошибок в РПЛ в сезоне-2022/23.

    Арбитры ошиблись 120 раз в ключевых эпизодах 240 матчей чемпионата России.

    В сравнении с сезоном-2021/22 число ошибок выросло почти в 1,5 раза – с 87 до 120.

    В розыгрыше РПЛ-2020/21 было 54 ошибки.

    Ситуации с изменением решений после вмешательства VAR в статистике не учитывались.

    Чаще других в среднем ошибались Ян Бобровский (0,89 ошибки за матч), Антон Фролов (0,75) и Артем Любимов (0,73). Лучшие показатели продемонстрировали Владислав Безбородов (0,14) и Виталий Мешков (0,29).

    Судьи ошибались в пользу «Спартака» чаще всего в прошедшем сезоне РПЛ

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20196

      Cleaner 3 часа назад

      Это результат "РАБОТЫ" некоторых клубов с судейским корпусом...(((

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      Рейтинг: +14992

      Алексей З 4 часа назад

      Бобровского надо гнать !!!!
      Со всеми закидонами , но Безбородов лучший судья.
      Мешков специфическая амёба, тот ещё чертила.

      0
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      Рейтинг: +20196

      Cleaner > Алексей З 3 часа назад

      Судейские ошибки??? Это результат работы ФК Спартак с судьями! Одна мартовская СХОДКА чего стоит!..(((

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      Рейтинг: +14992

      Алексей З > Cleaner 3 часа назад

      Клитор , приводи примеры.
      Послушай Вагина, не знаю что ты в марте испытал , но видно запомнил надолго. Видно Х хорошего тебе не хватает, не переживай , в твои то годы, найдёшь.

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      Рейтинг: +819

      прабабушка краба > Алексей З 3 часа назад

      откуда такая злоба? парень бросил?

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