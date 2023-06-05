Судьи ошибались в пользу «Спартака» чаще всего в прошедшем сезоне РПЛ

То что питерская помойка все скупила, знают все команды, но спорить с могучим ПРОМКВАСОМ. не хотят, а результат виден в европе, поехали, их поимели и они теперь мечтают " пошуметь в европе" да вы так шумели, что из группы не выходили несколько лет, ну а в россии все тишь и гладь, вот помойка и задышала заднице, что они самые, а что судейства это даже не обсуждается все свестки проплачены и т.и п.
Опубликована статистика судейских ошибок в РПЛ в сезоне-2022/23.
Чаще всего арбитры ошибались в пользу «Спартака» – 15 раз. На втором месте – «Химки» (13).
При этом московская команда 14 раз пострадала от судейских ошибок в пользу ее соперников.
Если брать в расчет баланс ошибок, то больше остальных «помогали» двум клубам – «Зениту» и «Локомотиву».
Чаще других страдали от ошибок судей «Ростов» и «Краснодар».
Ситуации с изменением решений после вмешательства VAR в статистике не учитывались.