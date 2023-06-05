Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Судьи ошибались в пользу «Спартака» чаще всего в прошедшем сезоне РПЛ

Судьи ошибались в пользу «Спартака» чаще всего в прошедшем сезоне РПЛ

5 июня 2023, 11:54
43

Опубликована статистика судейских ошибок в РПЛ в сезоне-2022/23.

Чаще всего арбитры ошибались в пользу «Спартака» – 15 раз. На втором месте – «Химки» (13).

При этом московская команда 14 раз пострадала от судейских ошибок в пользу ее соперников.

Если брать в расчет баланс ошибок, то больше остальных «помогали» двум клубам – «Зениту» и «Локомотиву».

Чаще других страдали от ошибок судей «Ростов» и «Краснодар».

Ситуации с изменением решений после вмешательства VAR в статистике не учитывались.

Еще по теме:
Где смотреть матч «Динамо» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб 2
Бубнов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (43)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1685956269
Очень нужная и своевременная статистика. Позор Зеньке!
Ответить
Vratarь
1685957231
Ждём гнилой мясной дух. Как всегда заметят слово "Зенит", и не заметят бревна в собственном глазу.
Ответить
JTherry
1685960449
а что так возбудились, в каком чемпионате играем - "ручной" Алёшин: РФС, КДК, ЭСК, кАнал срач-тв, +два фарм-клуба на дотации - и при этом кто-то хочет стать чемпионом..?) наивные гусеницы..! баланс ошибок - в пользу бом.жей, не надо быть для этого Вангой... стыдно за немытых гаЗпод..!
Ответить
BRO_football
1685960973
А громче всех ныл из-за судейских ошибок конечно же Спартак и его фанаты
Ответить
шахта Заполярная
1685961766
Так ошибка, ошибке рознь. Против Спартака ошибались предвзято, лишая его очков, особо во второй половине турнира, когда была угроза газовому гегемону.
Ответить
Стукачина красножопая
1685962629
А самые упоротые недоноски из хряков почему-то весь сезон на Волеру хрюкали, и у того же Ворлеры в недавней игре с помощью Левникова 2 очка украли. И на каком бы месте щас были рыла, если бы не эти спизженные наглым образом очки ? А так-то в последних 10 играх рылам восемь очей лишних насвистели ПОЗОР РЫЛАМ
Ответить
Ниф-Ниф
1685962811
Не верю! (про "Спартак").
Ответить
Стукачина красножопая
1685966100
Графа итого для рыл: В последних десяти играх сезона, включая одну игру на кубок, хряки пробили ДЕВЯТЬ пеналей. Самое одиозное воровство очков было в играх за призовые места с Ростовом и ЦСКА !!! Творцы хряковских медалей - это Безбородов, Иванов, Шадыханов, Левников и Карасёв
Ответить
zigbert
1685990617
Если учесть что Спартак пострадал от судейских ошибок прилично, то и такая статистика не является чем то из ряда вон выходящим.
Ответить
alefreddy
1685994474
Газпрем и здесь впереди с паровозом
Ответить
Главные новости
ЦСКА скандально увел игрока у «Рубина», сербские фанаты заявили о позоре «Спартака», «Зенит» не продал игрока за 45 миллионов и другие новости
02:00
Бубнов подтвердил, что пройдется голым по Красной площади в случае чемпионства ЦСКА с Игдисамовым
01:40
2
Соболев составил символическую сборную «Зенита», в нападении Аршавин, Дзюба и Халк
01:12
Слуцкий жестко прошелся по игрокам «Спартака»
01:07
1
Лапочкин назвал ошибочным пенальти ЦСКА в ворота «Зенита»
00:55
5
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
4
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
15
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
11
Все новости
Все новости
Тихонов – о ситуации с Олейниковым: «Не по‑пацански»
01:27
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
00:48
Артига прокомментировал ничью «Рубина» с «Ахматом»
00:39
Бубнов – о Тюкавине: «Я бы ему ноги оторвал за такой жест»
00:24
4
Черчесов оценил ничью «Ахмата» с «Рубином»
00:16
Слуцкий ответил на претензии, что он продвигает Дзюбу
Вчера, 23:57
ФотоПоявились кадры, подтверждающие ошибочность пенальти в ворота «Зенита» в матче с ЦСКА
Вчера, 23:41
15
Глушенков отказался продлевать контракт с «Зенитом»: «Просто поехал на рыбалку»
Вчера, 23:31
11
Мостовой оценил голевой дебют Мостового в «Локо»
Вчера, 23:15
1
Гурцкая в деталях рассказал, почему Головин отказал «Зениту»
Вчера, 23:09
5
Шара Буллет удивил выбором лучшего российского футболиста в истории
Вчера, 23:05
1
КДК рассмотрит вызывающее поведение «Зенита» и конкретно Семака в матче с ЦСКА
Вчера, 22:53
1
Мнение Генича о неназначенном на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
Вчера, 22:41
2
Барко попал в больницу с тяжелым заболеванием
Вчера, 22:21
7
«Четыре года ждал этого матча»: Шварц – о победе «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 22:17
Реакция Слуцкого на вызывающее поведение Семака
Вчера, 22:03
3
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
Вчера, 21:45
7
РПЛ. «Рубин» и «Ахмат» обменялись голами (1:1)
Вчера, 21:27
2
Черданцев разобрал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 21:24
1
Клуб РПЛ запланировал чистку состава
Вчера, 21:19
2
Лещенко знает, почему «Спартак» проиграл «Динамо»
Вчера, 21:15
1
«Зенит» пошел в ЭСК по двум моментам из матча с ЦСКА
Вчера, 20:55
21
Орлов прокомментировал вызывающее поведение Семака
Вчера, 20:51
3
Агент Головина отреагировал на информацию о трансфере в «Спартак»
Вчера, 20:41
4
Губерниев высказался о поражении «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 20:28
2
Слуцкий прокомментировал трансфер Головина в «Зенит»
Вчера, 20:11
1
«Спартак» может отказаться от Альварадо
Вчера, 19:49
Экс-игрок ЦСКА Бекао близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 19:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+