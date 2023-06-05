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    • Судьи ошибались в пользу «Спартака» чаще всего в прошедшем сезоне РПЛ

    Судьи ошибались в пользу «Спартака» чаще всего в прошедшем сезоне РПЛ

    Опубликована статистика судейских ошибок в РПЛ в сезоне-2022/23.

    Чаще всего арбитры ошибались в пользу «Спартака» – 15 раз. На втором месте – «Химки» (13).

    При этом московская команда 14 раз пострадала от судейских ошибок в пользу ее соперников.

    Если брать в расчет баланс ошибок, то больше остальных «помогали» двум клубам – «Зениту» и «Локомотиву».

    Чаще других страдали от ошибок судей «Ростов» и «Краснодар».

    Ситуации с изменением решений после вмешательства VAR в статистике не учитывались.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +1985

      Suvorov51 58 минут назад

      То что питерская помойка все скупила, знают все команды, но спорить с могучим ПРОМКВАСОМ. не хотят, а результат виден в европе, поехали, их поимели и они теперь мечтают " пошуметь в европе" да вы так шумели, что из группы не выходили несколько лет, ну а в россии все тишь и гладь, вот помойка и задышала заднице, что они самые, а что судейства это даже не обсуждается все свестки проплачены и т.и п.

      0
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      Рейтинг: +7984

      Томик 1 час назад

      Ещё в первой половине чемпионата обратил внимание, что пока "Зенит" набирает очки, а на "Спартак" высыпают хамские высеры со всех сторон, ЦСКА спокойно набирает очки. И решение судей спорные, и непонятные пенальти, НО НИКАКИХ скандалов и статей по этому поводу. Проблемы в матчах цска, а пишут про "Спартак". В итоге - второе место. Даже не удивлён. Ох уж мне эти кони... Уже и не помню когда они что-нибудь выигрывали, а все верещат про ВСЕГДА. И сюда какого-то засерю своего заслали опять.

      0
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      Рейтинг: +206

      Александр.Т. 1 час назад

      15/14 плюс 1ошибка в пользу Спартака , а у остальных как , написано что Зенита и Лока стата плюсов в из пользу будет выше

      0
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      Рейтинг: +44

      Стукачина красножопая > Александр.Т. 1 час назад

      Сегодня больше не наливай

      0
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      Рейтинг: +44

      Стукачина красножопая 2 часа назад

      Олёша 3, ты куда сныкался, убогий ЛГБТ-шник ?

      2
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      Рейтинг: +44

      Стукачина красножопая 2 часа назад

      Графа итого для рыл:
      В последних десяти играх сезона, включая одну игру на кубок, хряки пробили ДЕВЯТЬ пеналей. Самое одиозное воровство очков было в играх за призовые места с Ростовом и ЦСКА !!!

      Творцы хряковских медалей - это Безбородов, Иванов, Шадыханов, Левников и Карасёв

      4
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      Рейтинг: +44

      Стукачина красножопая > Стукачина красножопая 2 часа назад

      1. СпёрТак - Динамо 3-3: пеналь на 88 мин. +1 украденное очко
      2. Торпедо - СпёрТак 1-2: 3 пеналя. +2 украденных очка
      3. СпёрТак - Краснодар 4-3: пеналь. +2 украденных очка
      4. СпёрТак - Ростов 1-1: сверхдоб. время, несвистки фолов в сторону хряков. +1 украденное очко
      5. Зенит – СпёрТак 3-2: пеналь, проиграли, не прокатило
      6. Химки – СпёрТак 1-1: судье не заплатили, думали, что прокатит и так
      7. СпёрТак – ЦСКА 2-1: пеналь на 89 мин. +2 украденных очка
      8. СпёрТак – Пари НН 0-0: судье не заплатили, думали, что прокатит и так
      9. КС – СпёрТак 1-0: пеналь, проиграли, не прокатило
      10. Акрон - СпёрТак 2-1: пеналь, проиграли, не прокатило

      Всего 8 ЛЕВЕЙШИХ очков

      5
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      Рейтинг: +44

      Стукачина красножопая > Стукачина красножопая 2 часа назад

      Отсчитываем от 54 очей - 8 очей и получаем заслуженное 6 место !!

      2
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      Рейтинг: +14992

      Алексей З 3 часа назад

      Хотелось бы видеть распечатку.
      Ошибки "узаконенные" ЭСК или болельщиками определённого клуба?
      Возьмём весну. Официально от ЭСК, 2 чистых гола Соболевым не засчитаны ошибочно , второй гол Зенита в ворота КБ засчитан ошибочно , удаление Денисова ошибочно.
      Это признал ЭСК .
      В матче с Динамо пенальти в нашу пользу ( не помню что ЭСК сказал ) пусть будет ошибкой, а что ещё ?
      Удаление Роши, не в нашу пользу. Составы остались равными . Решения Карасёва по сути неправильны, вам в помощь финал ЛЕ, такой же жест и никаких санкций.
      Где Спартаку помогали , факты ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +44

      Стукачина красножопая > Алексей З 3 часа назад

      Алкаш, х.уйню опять понёс

      2
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      ...
      Рейтинг: +14992

      Алексей З > Стукачина красножопая 3 часа назад

      пдр, ну не засоряй сайт, ведь после тебя не отмыться.
      Иди красножопую свою порадуй.

      0
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      Рейтинг: +646

      Baggio1986 > Алексей З 3 часа назад

      Этим баранам бесполезно что-либо объяснять,проще проигнорировать.

      1
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      Рейтинг: +44

      Стукачина красножопая > Алексей З 2 часа назад

      Ты где, бестолочь ?

      2
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      Рейтинг: +2799

      АЛЕКС 58 > Алексей З 2 часа назад

      Составы равные!? А должны были играть в меньшинстве!

      2
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      Рейтинг: +609

      Ниф-Ниф 3 часа назад

      Не верю! (про "Спартак").

      4
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      Рейтинг: +44

      Стукачина красножопая 3 часа назад

      А самые упоротые недоноски из хряков почему-то весь сезон на Волеру хрюкали, и у того же Ворлеры в недавней игре с помощью Левникова 2 очка украли. И на каком бы месте щас были рыла, если бы не эти спизженные наглым образом очки ? А так-то в последних 10 играх рылам восемь очей лишних насвистели
      ПОЗОР РЫЛАМ

      3
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      Рейтинг: +14992

      Алексей З > Стукачина красножопая 3 часа назад

      пдр , сказать можно что угодно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +44

      Стукачина красножопая > Алексей З 3 часа назад

      Рыло иди статистику смотри:
      10 последних решающих игр - 8 пенальти
      Только в 2-х из этих 10 игр судьи не подсвистывали хрякам (С НН и Химками)
      В игре с ЦСКА Карась так и вообще сразу второе место хрякам подарил, но они и тут ожидаемо обосрались, впрочем как всегда

      3
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      ...
      Рейтинг: +14992

      Алексей З > Стукачина красножопая 3 часа назад

      пдр, голоси у параши и не засоряй ленту, зашквар полный.

      0
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      Рейтинг: +4781

      fakeid 4 часа назад

      горит у рылов, ахаха!

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      Рейтинг: +3142

      шахта Заполярная 4 часа назад

      Так ошибка, ошибке рознь. Против Спартака ошибались предвзято, лишая его очков, особо во второй половине турнира, когда была угроза газовому гегемону.

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