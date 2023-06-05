Судьи ошибались в пользу «Спартака» чаще всего в прошедшем сезоне РПЛ

Опубликована статистика судейских ошибок в РПЛ в сезоне-2022/23.

Чаще всего арбитры ошибались в пользу «Спартака» – 15 раз. На втором месте – «Химки» (13).

При этом московская команда 14 раз пострадала от судейских ошибок в пользу ее соперников.

Если брать в расчет баланс ошибок, то больше остальных «помогали» двум клубам – «Зениту» и «Локомотиву».

Чаще других страдали от ошибок судей «Ростов» и «Краснодар».

Ситуации с изменением решений после вмешательства VAR в статистике не учитывались.