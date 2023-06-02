Хави рассказал, когда Месси примет решение о возвращении в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, когда нападающий «ПСЖ» Лионель Месси примет решение о своем будущем.

«Он сказал мне, что на следующей неделе примет решение. Мы должны оставить его в покое.

Он примет решение на следующей неделе, а сейчас есть только 200 гипотез. Двери «Барселоны» открыты для него», – сказал Хави.