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    • Хави рассказал, когда Месси примет решение о возвращении в «Барселону»

    Хави рассказал, когда Месси примет решение о возвращении в «Барселону»

    Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, когда нападающий «ПСЖ» Лионель Месси примет решение о своем будущем.

    «Он сказал мне, что на следующей неделе примет решение. Мы должны оставить его в покое.

    Он примет решение на следующей неделе, а сейчас есть только 200 гипотез. Двери «Барселоны» открыты для него», – сказал Хави.

    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
    • «Аль-Хиляль» готов заплатить ему 1,2 миллиарда евро за 2 года контракта.
    • Также к форварду есть интерес в АПЛ и от «Барселоны».

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    Источник: Mundo Deportivo

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    02.06.2023 09:59
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20099

      Cleaner 2 июня, 10:33

      Месси? За Месси все решает его папа...

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