Хави рассказал, когда Месси примет решение о возвращении в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, когда нападающий «ПСЖ» Лионель Месси примет решение о своем будущем.
«Он сказал мне, что на следующей неделе примет решение. Мы должны оставить его в покое.
Он примет решение на следующей неделе, а сейчас есть только 200 гипотез. Двери «Барселоны» открыты для него», – сказал Хави.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает в конце июня.
- «Аль-Хиляль» готов заплатить ему 1,2 миллиарда евро за 2 года контракта.
- Также к форварду есть интерес в АПЛ и от «Барселоны».
Источник: Mundo Deportivo