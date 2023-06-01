Портал Goal составил рейтинг лучших тренеров сезона в Европе.
Первое место в рейтинге занял тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.
Топ-10 лучших тренеров сезона по версии Goal:
- Лучано Спаллетти, «Наполи», победа в Серии А;
- Франк Эс, «Ланс», 2-е место в Лиге 1;
- Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити», победа в АПЛ, финал Лиги чемпионов, финал Кубка Англии;
- Арне Слот, «Фейеноорд», победа в чемпионате Нидерландов;
- Хави, «Барселона», победа в Ла Лиге и Суперкубке Испании;
- Урс Фишер, «Унион» Берлин, 4-е место в Бундеслиге;
- Роберто Де Дзерби, «Брайтон», 6-е место в АПЛ;
- Микель Артета, «Арсенал», 2-е место в АПЛ;
- Маурицио Сарри, «Лацио», 2-е место в Серии А;
- Унаи Эмери, «Астон Вилла», 7-е место в АПЛ.
Источник: Goal