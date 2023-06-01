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    Топ-10 лучших тренеров сезона по версии Goal

    Портал Goal составил рейтинг лучших тренеров сезона в Европе.

    Первое место в рейтинге занял тренер «Наполи» Лучано Спаллетти.

    Топ-10 лучших тренеров сезона по версии Goal:

    1. Лучано Спаллетти, «Наполи», победа в Серии А;
    2. Франк Эс, «Ланс», 2-е место в Лиге 1;
    3. Хосеп Гвардиола, «Манчестер Сити», победа в АПЛ, финал Лиги чемпионов, финал Кубка Англии;
    4. Арне Слот, «Фейеноорд», победа в чемпионате Нидерландов;
    5. Хави, «Барселона», победа в Ла Лиге и Суперкубке Испании;
    6. Урс Фишер, «Унион» Берлин, 4-е место в Бундеслиге;
    7. Роберто Де Дзерби, «Брайтон», 6-е место в АПЛ;
    8. Микель Артета, «Арсенал», 2-е место в АПЛ;
    9. Маурицио Сарри, «Лацио», 2-е место в Серии А;
    10. Унаи Эмери, «Астон Вилла», 7-е место в АПЛ.

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    Источник: Goal

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    01.06.2023 18:29
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