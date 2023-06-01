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    • Маунт дал согласие на переход из «Челси» в другой топ-клуб АПЛ

    Маунт дал согласие на переход из «Челси» в другой топ-клуб АПЛ

    Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

    24-летний футболист собирается перейти в «Манчестер Юнайтед». Стороны уже согласовали условия личного контракта.

    Теперь «МЮ» предстоит договориться с «Челси» о сумме трансфера.

    По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, манкунианцы надеются заполучить игрока за сумму менее 60 миллионов фунтов. Лондонский клуб требует на 15-20 миллионов больше.

    • Контракт Маунта с «Челси» истекает в 2024 году.
    • В прошедшем сезоне английский хавбек забил 3 гола и сделал 6 ассистов в 35 матчах.

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    Источник: The Telegraph

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    01.06.2023 10:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1988

      Romio-xxx 1 июня, 11:32

      Собрали ярмарку игроков,а теперь за дешево будем конкурентов том-игроками усилять!!!Маразм пендосовского управленца!!!

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