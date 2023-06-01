Маунт дал согласие на переход из «Челси» в другой топ-клуб АПЛ

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт определился с приоритетным местом продолжения карьеры.

24-летний футболист собирается перейти в «Манчестер Юнайтед». Стороны уже согласовали условия личного контракта.

Теперь «МЮ» предстоит договориться с «Челси» о сумме трансфера.

По информации журналиста CBS Sports Бена Джейкобса, манкунианцы надеются заполучить игрока за сумму менее 60 миллионов фунтов. Лондонский клуб требует на 15-20 миллионов больше.