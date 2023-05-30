Дуарте объяснил, почему бросил бежать за Батчи в моменте с его голом

Защитник «Спартака» Алексис Дуарте рассказал, почему проиграл забег Жоау Батчи в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (4:3).

Дуарте пытался догнать Батчи, но прекратил ускорение и остановился.

Батчи дошел до штрафной площади «Спартака» и забил.

«Спартак» купил парагвайца зимой у «Серро Портеньо» за 4 миллиона евро.

Москвичи уступали 0:2.

– Мне не хватило «физики». Пробежал метров 70 в атаку, а когда рванул назад за соперником, просто встал – ноги не двигались. Понял, что вообще ничего не могу поделать.

Конечно, не снимаю с себя вины. Но человек не машина. Момент случился ближе к концу, и физические возможности стали уже не те, – сказал Дуарте.

– Ты имеешь в виду физические кондиции в целом или же в конкретном эпизоде?

– Говорю про конкретный момент матча, когда не осталось сил бежать назад. В целом не могу сказать, что я медленный футболист. Скорость у меня вполне неплохая.