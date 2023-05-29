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Игрок «Аякса» ударил фаната «Твенте» после поражения

29 мая 2023, 01:06

Полузащитник «Аякса» Стивен Бергейс ударил болельщика «Твенте» после поражения (1:3) в матче заключительного тура чемпионата Нидерландов.

Нидерландский футболист проходя мимо болельщиков по пути к клубному автобусу ударил человека из-за ограждения.

По информации AD, причиной поступка Бергейса стало расистское оскорбление фаната в адрес его партнера по «Аяксу» Брайна Бробби. Болельщик назвал игрока «черным раком».

Бергейс принес извинения за свое поведение. «Аякс» сообщил, что футболист будет оштрафован.

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Источник: AD
Голландия. Эредивизие Аякс Твенте Бергейс Стивен
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