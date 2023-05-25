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    • Семин объяснил, почему для Миранчука будет выгоден уход Спаллетти из «Наполи»

    Семин объяснил, почему для Миранчука будет выгоден уход Спаллетти из «Наполи»

    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном уходе Лучано Спаллетти из «Наполи».

    • Сообщалось, что Спаллетти в «Наполи» может заменить тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
    • Вместо него клуб из Бергамо может возглавить Иван Юрич, который тренирует «Торино».

    «Уход Спаллетти из «Наполи» может стать выгодным для Миранчука. У него будет значительно больше шансов в «Аталанте», если его вернут.

    Если Юрич возглавит «Аталанту», то здесь больше возможностей закрепиться в команде. Юрич доверяет Алексею. Ему нужно будет хорошо провести последние матчи.

    Я хотел бы, чтобы Леша был в «Аталанте». Эта команда более перспективная. Там больше шансов занять высокое место в чемпионате, чем с «Торино», – сказал Семин.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3038

      Play 1 час назад

      Он же не Юрич, он Палыч.

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