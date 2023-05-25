Семин объяснил, почему для Миранчука будет выгоден уход Спаллетти из «Наполи»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном уходе Лучано Спаллетти из «Наполи».

Сообщалось, что Спаллетти в «Наполи» может заменить тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Вместо него клуб из Бергамо может возглавить Иван Юрич, который тренирует «Торино».

«Уход Спаллетти из «Наполи» может стать выгодным для Миранчука. У него будет значительно больше шансов в «Аталанте», если его вернут.

Если Юрич возглавит «Аталанту», то здесь больше возможностей закрепиться в команде. Юрич доверяет Алексею. Ему нужно будет хорошо провести последние матчи.

Я хотел бы, чтобы Леша был в «Аталанте». Эта команда более перспективная. Там больше шансов занять высокое место в чемпионате, чем с «Торино», – сказал Семин.