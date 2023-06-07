Какими футболистами были действующие тренеры РПЛ: бывшие игроки «ПСЖ», «Миллуолла», звезда греческого футбола

РПЛ – это 16 команд: 16 разных тренеров с разными бэкграундами. Кто-то из них достиг больших высот, будучи игроком, кто-то был посредственным футболистом. А кто-то – вообще почти не играл.

Об игровых карьерах тренеров команд РПЛ мы сейчас и расскажем. Логика такая: берем конкретного тренера, который работает с клубом на момент написания текста, и расписываем его игровые достижения в паре абзацев.

У Сергея Семака получилась отличная карьера. Он не только стал легендой в России, но даже попробовал себя в Европе – съездил на год в «ПСЖ». Но в РПЛ у него все же получилось сильно лучше: четыре чемпионства с тремя разными командами – ЦСКА, «Рубином» и «Зенитом». Все это вместе с еще пятью чемпионствами с «Зенитом» уже в статусе главного тренера.

ЦСКА

Владимир Федотов в основном выступал в низших лигах и сделал себе имя в «Уралмаше» из родной свердловской области. Бывали и запоминающиеся голы в его исполнении:

Игровую карьеру Федотов закончил в «Урале» и там же почти сразу же начал тренерскую.

«Спартак»

Гильермо Абаскаль – воспитанник «Гелиополиса», «Барсы» и «Севильи». Но у него не получилась карьера игрока: он выступал на любительском уровне и довольно рано (в 23 года) занялся тренерством. Начинал в академии «Севильи».

Валерий Карпин – легенда «Спартака», трехкратный чемпион России и обладатель кучи кубков в его составе. Плюс Карпин сделал великолепную карьеру за границей. В Испании он выступал за «Реал Сосьедад», «Сельту» и «Валенсию».

О влиянии игровой карьеры на тренерскую он говорил так: «Да, я бывший футболист. И как бывшие футболисты говорят, что бывший футболист… Это все хрень. Ну да, ты был в раздевалке, ну и что? Я когда был футболистом, я что, анализировал раздевалку? Бывшая карьера футболиста, наверное, быстрее приоткрывает дверь. Ты в нее зашел, а вот дальше что? Дальше ты должен делать все, чтобы эта дверь не закрылась. Кто-то считает, что для этого нужно быть бывшим футболистом. Абсолютно нет. Бывший актер – он, значит, хороший режиссер?»

Сергей Ташуев не играл в футбол. Зато работает тренером с 1992-го и за 31 год прошел разные уровни.

Владимир Ивич – легенда «Партизана» (три титула чемпиона Югославии) и греческого футбола. В Грецию Ивич приехал после не очень удачного периода в «Боруссии» из Менхенгладбаха, а там после АЕК и «Ариса» нашел ПАОК.

Там же Ивич и начал тренерскую карьеру – с ПАОК в 2017-м он выигрывал Кубок Греции в 2017-м. Это был первый трофей Ивича-тренера.

Павел Алпатов стал исполняющим главного тренера «Динамо» после увольнения Славиши Йокановича. Алпатов – воспитанник «Динамо», но на клубном уровне не сыграл ни одного матча за команду. После ухода оттуда в 2009 году он несколько лет поиграл на не очень высоком уровне и закончил карьеру в «Люберцах» в 2012 году.

С 2015-го трудится в системе «Динамо» на различных должностях. В 2020-м попал во взрослую команду «Динамо».

Марцел Личка семь лет выступал в родной Чехии в различных командах, после чего отправился в европейское турне: Польша («Гурник», «Дискоболия»), Испания («Орадада»), Франция («Кале») – и снова Чехия, где он заканчивал карьеру в «Кладно».

Как футболист Личка выиграл один трофей – Кубок Чехии вместе со «Славией». В 2015-м он возглавил «Хмел» и сказал: «Я – молодой тренер. Надеюсь, этот этап футбольной карьеры принесет мне больше побед и трофеев».

Игровая карьера у Михаила Галактионова закончилась в 22 года. Сам он рассказывал про это:

«Я прошел много этапов становления футболиста – юношескую сборную и т.д. Мотаться дальше по низшим дивизионам не было желания, а подняться до РПЛ – не хватило здоровья. Я выбрал образование и преодолел все ступени, начиная с самого низа и заканчивая лицензией «Pro». Благодарен руководителю ВШТ и техническому директору РФС Андрею Владимировичу Лексакову, который в меня поверил на стадии образовательного процесса. Много пользы почерпнул из стажировок в Европе. В то же время нельзя сказать, что я никогда и нигде не играл и сразу начал тренировать».

Дмитрий Хохлов – еще один тренер РПЛ, у которого получилась игровая карьера. Он брал чемпионство в России вместе с «Локомотивом», становился обладателем Суперкубка Голландии с «ПСВ» и добирался до серебрянных медалей чемпионата Испании с «Реалом Сосьедадом».

После карьеры в Испании мог уйти в «Спартак», но выбрал «Локо»: «Дважды мог перейти [в «Спартак»]. Первый – при разделении ЦСКА. Была вероятность, что Тарханов перейдет в «Спартак». Близкие к нему люди интересовались: «Ты как?». – «Если Федорович пойдет – я с ним». Второй раз спартаковская тема возникла, когда из Испании возвращался. Три предложения было – от ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива». Я выбрал последний.

Почему? Я был прекрасно осведомлен о коллективе, мне нравилась игра команды, и я четко понимал свою роль в ней. Уезжая из Испании, поговорил с Филатовым по телефону. Честно предупредил, что обещал встретиться и со «Спартаком», и с Газзаевым. Уже по прилету убедился, что «Спартак» – неподходящий вариант. Я просто не понимал, что там происходит. Пообщался с одними людьми, а на выходе мне говорят: «Их не слушай, давай с нами». Я даже не понимал, с кем встречаюсь. Знал только Чернышова».

Всю игровую карьеру Виктор Гончаренко провел в Беларуси: «Стерличево», РУОР, БАТЭ и «РШВСМ-Олимпия». И завершил Гончаренко игровую карьеру в 25 лет из-за травм. Об этом рассказывал так:

«На сборе в Тирасполе еще, кажется, приземлиться на поле после стыка не успел, а в мозгу уже щелкнуло: «Все, финиш». Врачи подбежали, тренер Криушенко подошел. И я ему: «Николаич, я больше не буду играть в футбол». Естественно, глаза у Криушенко округлились: «Ты подумай, позже скажешь». Вечером зашел с бутылкой коньяка: «Выпей, прежде чем принять решение». Я махнул рюмочку, но мнения не изменил».

Игорь Осинькин был профессиональным футболистом 10 лет и за это время выступал за кавказские команды и в основном играл в низших лигах и в КФК. Завершил карьеру Осинькин в 1992 году во владикавказском «Строителе», параллельно получая тренерскую практику.

Дальше он прошел все тренерские ступени: от работы в различных штабах и молодежных командах до самостоятельных должностей.

Вадим Евсеев – бывший футболист «Спартака» и легенда московского «Локомотива». С первым клубом от четырежды выигрывал чемпионат России, со вторым – дважды. А еще Евсеев – автор одного из главных мемов в истории российского футбола – та самая фраза, адресованная сборной Уэльса и ее фанатам.

Сергей Юран стал чемпионом СССР вместе с киевским «Динамо», а потом много катался по Европе:

По разу становился чемпионом Португалии с «Бенфикой» и «Порту»;

Брал чемпионат России со «Спартаком»;

Гонял за «Миллуолл», потому что в Англии жила и работала его будущая жена;

Забивал за «Фортуну», играя вместе с Игорем Добровольским;

Играл в Кубке УЕФА за «Бохум»;

Заканчивал карьеру в австрийском «Штурме».

Завершил Юран карьеру из-за травмы. Об этом говорил так: «Выступая за «Штурм» в чемпионате Австрии, в одном из матчей чемпионата получил осколочный перелом лобовой кости. Хотели даже трепанацию черепа делать. Потом я пытался вернуться в строй, но часто возникали головные боли, и вообще я решил не рисковать здоровьем, а может быть, и жизнью. Тем более что врачи прописали мне таблетки от головной боли, но их частое употребление привело к проблемам с почками».

Воспитанник «Торпедо» Андрей Талалаев добирался с клубом до бронзовых медалей чемпионата России и Кубка страны-1992/93. После «Торпедо» недолго поиграл в Тюмени, «Томи», съездил в «Тревизо» из Серии В, вернулся в Россию в 1999-м, где сыграл в нижегородском «Локомотиве» и завершил карьеру в «Томи».

«Торпедо»

У Пепа Клотета нет опыта игры на профессиональном уровне. Он выступал на любительском уровне за «Игуаладу» и в 24 года начал тренерскую карьеру. С того момента поработал в Испании, Швеции, Норвегии, Англии, Италии. «Торпедо» – первая его команда из восточной Европы.

Фото: Russian Look, imago sportfotodientist/Global Look Press