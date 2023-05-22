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    • «Если бы Винисиус решил не продолжать игру, я бы ушел вместе с ним»: Куртуа – о расизме на стадионе «Валенсии»

    «Если бы Винисиус решил не продолжать игру, я бы ушел вместе с ним»: Куртуа – о расизме на стадионе «Валенсии»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа встал на защиту одноклубника Винисиуса Жуниора.

    • Фанаты «Валенсии» называли бразильца «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».
    • Матч на «Месталье» останавливался на 8 минут из-за перепалки 22-летнего вингера с людьми на трибунах.
    • По словам тренера «Реала» Карло Анчелотти, Винисиус не хотел продолжать игру.

    «Если бы Винисиус решил не продолжать игру, я ушел бы с поля вместе с ним. С такими вещами нельзя мириться.

    Оскорблений в футболе стало больше, чем зрелища», – сказал Куртуа.

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    Источник: La Vanguardia

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