«Если бы Винисиус решил не продолжать игру, я бы ушел вместе с ним»: Куртуа – о расизме на стадионе «Валенсии»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа встал на защиту одноклубника Винисиуса Жуниора.

Фанаты «Валенсии» называли бразильца «mono», что переводится с испанского как «обезьяна».

Матч на «Месталье» останавливался на 8 минут из-за перепалки 22-летнего вингера с людьми на трибунах.

По словам тренера «Реала» Карло Анчелотти, Винисиус не хотел продолжать игру.

«Если бы Винисиус решил не продолжать игру, я ушел бы с поля вместе с ним. С такими вещами нельзя мириться.

Оскорблений в футболе стало больше, чем зрелища», – сказал Куртуа.