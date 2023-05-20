Доходы Слуцкого выросли после ухода из «Рубина»

Леонид Слуцкий заявил, что не потерял в деньгах из-за отсутствия тренерской работы.

«Сильно ли изменился уровень дохода после того, как тренерская карьера была приостановлена? Сейчас у меня выше уровень дохода.

Я поставил себе развлекательную задачу: понять, можно ли монетизировать мою медийность. За рубежом это не является чем-то ужасным: рекламные контракты Юргена Клоппа превышают его контракты тренерские.

У нас это в спорте, к сожалению, не развито. Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает – и работает неплохо», – сказал Слуцкий.