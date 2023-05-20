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    Доходы Слуцкого выросли после ухода из «Рубина»

    Леонид Слуцкий заявил, что не потерял в деньгах из-за отсутствия тренерской работы.

    «Сильно ли изменился уровень дохода после того, как тренерская карьера была приостановлена? Сейчас у меня выше уровень дохода.

    Я поставил себе развлекательную задачу: понять, можно ли монетизировать мою медийность. За рубежом это не является чем-то ужасным: рекламные контракты Юргена Клоппа превышают его контракты тренерские.

    У нас это в спорте, к сожалению, не развито. Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает – и работает неплохо», – сказал Слуцкий.

    • Тренер покинул «Рубин» в ноябре 2022 года.
    • При нем казанцы вылетели из РПЛ.
    • Сейчас Слуцкий участвует в различных шоу.

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    Источник: ютуб-канал «Chepa»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2330

      kvm 3 часа назад

      передёрнуть на камеру Шлюбе дорогого стОит...

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      Рейтинг: +2200

      Bozigit 3 часа назад

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      Рейтинг: +664

      Теркчанин 3 часа назад

      Гонит

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