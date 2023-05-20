Доходы Слуцкого выросли после ухода из «Рубина»

Леонид Слуцкий заявил, что не потерял в деньгах из-за отсутствия тренерской работы.
«Сильно ли изменился уровень дохода после того, как тренерская карьера была приостановлена? Сейчас у меня выше уровень дохода.
Я поставил себе развлекательную задачу: понять, можно ли монетизировать мою медийность. За рубежом это не является чем-то ужасным: рекламные контракты Юргена Клоппа превышают его контракты тренерские.
У нас это в спорте, к сожалению, не развито. Я первопроходец в этом плане, который пробует понять, работает это или нет. Это работает – и работает неплохо», – сказал Слуцкий.
- Тренер покинул «Рубин» в ноябре 2022 года.
- При нем казанцы вылетели из РПЛ.
- Сейчас Слуцкий участвует в различных шоу.
Источник: ютуб-канал «Chepa»