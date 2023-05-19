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  • «Судья будет нейтрален, рыдания Соболева ни к чему не приведут»: Червиченко – о дерби «Спартак» – ЦСКА

«Судья будет нейтрален, рыдания Соболева ни к чему не приведут»: Червиченко – о дерби «Спартак» – ЦСКА

19 мая 2023, 13:48
3

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

«ЦСКА выглядит предпочтительнее. У «Спартака» проблемы, особенно в обороне. Отсутствие Георгия Джикии сильно сказывается, но и впереди всe так себе.

Середины практически нет, объективно, сейчас ЦСКА сильнее. Вряд ли судья решится помогать одной из команд, поэтому на поле будет то, что есть по судейской части.

Возможно, нападение у ЦСКА не очень, но «грузят» же и по два, и по три мяча. А у «Спартака» такая оборона, что там не нужно быть сильным мастером и каким-то суперголеодором.

В обороне «Спартака» всe грустно. Если у «Спартака» нейтрализуется атакующая мощь, то, за счeт чего оборона ещe держится, то команда сыпется. А у «армейцев» с обороной более-менее.

Вряд ли Промесу удастся лихо забегать туда и исполнять. Арбитр будет нейтрален, рыдания и вздымания рук к небу Соболева ни к чему не приведут.

«Спартак», конечно, может забить, всe может пойти по куражной для команды ситуации. Но если говорить об объективной оценке, «армейцы» имеют некое превосходство.

ЦСКА не проиграет. Будет 1:1 или 1:2», – заявил Червиченко.

  • Дерби состоится в воскресенье, 21 мая, в 16:30 мск.
  • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 2-м.

Почему «Спaртак» и ЦСКА не любят друг друга

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (3)
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Дядя Серёжа
1684499949
Артиста каждый обидеть может... Соболь вам покажет, оборжотесь...
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R_a_i_n
1684501410
Короче у Спартака всё вряд-ли, а вот у ЦСКА всё норм. Ясно всё. Червяк в своем амплуа. Игра покажет.
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Freyd
1684504704
Червяк уверен что Карасю будет поф,а я уверен что скандала не избежать
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