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    • «Судья будет нейтрален, рыдания Соболева ни к чему не приведут»: Червиченко – о дерби «Спартак» – ЦСКА

    «Судья будет нейтрален, рыдания Соболева ни к чему не приведут»: Червиченко – о дерби «Спартак» – ЦСКА

    Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

    «ЦСКА выглядит предпочтительнее. У «Спартака» проблемы, особенно в обороне. Отсутствие Георгия Джикии сильно сказывается, но и впереди всe так себе.

    Середины практически нет, объективно, сейчас ЦСКА сильнее. Вряд ли судья решится помогать одной из команд, поэтому на поле будет то, что есть по судейской части.

    Возможно, нападение у ЦСКА не очень, но «грузят» же и по два, и по три мяча. А у «Спартака» такая оборона, что там не нужно быть сильным мастером и каким-то суперголеодором.

    В обороне «Спартака» всe грустно. Если у «Спартака» нейтрализуется атакующая мощь, то, за счeт чего оборона ещe держится, то команда сыпется. А у «армейцев» с обороной более-менее.

    Вряд ли Промесу удастся лихо забегать туда и исполнять. Арбитр будет нейтрален, рыдания и вздымания рук к небу Соболева ни к чему не приведут.

    «Спартак», конечно, может забить, всe может пойти по куражной для команды ситуации. Но если говорить об объективной оценке, «армейцы» имеют некое превосходство.

    ЦСКА не проиграет. Будет 1:1 или 1:2», – заявил Червиченко.

    • Дерби состоится в воскресенье, 21 мая, в 16:30 мск.
    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 2-м.

    Почему «Спaртак» и ЦСКА не любят друг друга

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13694

      R_a_i_n 45 минут назад

      Короче у Спартака всё вряд-ли, а вот у ЦСКА всё норм. Ясно всё. Червяк в своем амплуа. Игра покажет.

      0
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      Рейтинг: +5771

      Дядя Серёжа 1 час назад

      Артиста каждый обидеть может...
      Соболь вам покажет, оборжотесь...

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      Рейтинг: +14700

      Алексей З 2 часа назад

      Послушай пдр, как можно объяснить , что КАЖДЫЙ матч Спартака заканчивается судейским скандалом ? Твоё мнение интересно только ссученным уб...кам, которых "подкармливают" за хайп Спартака.

      1
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      Рейтинг: +754

      Янвapь 69 > Алексей З 1 час назад

      Вот так и можно
      https://ibb.co/vvGDqp7

      0
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