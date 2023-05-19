«Судья будет нейтрален, рыдания Соболева ни к чему не приведут»: Червиченко – о дерби «Спартак» – ЦСКА

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА.

«ЦСКА выглядит предпочтительнее. У «Спартака» проблемы, особенно в обороне. Отсутствие Георгия Джикии сильно сказывается, но и впереди всe так себе.

Середины практически нет, объективно, сейчас ЦСКА сильнее. Вряд ли судья решится помогать одной из команд, поэтому на поле будет то, что есть по судейской части.

Возможно, нападение у ЦСКА не очень, но «грузят» же и по два, и по три мяча. А у «Спартака» такая оборона, что там не нужно быть сильным мастером и каким-то суперголеодором.

В обороне «Спартака» всe грустно. Если у «Спартака» нейтрализуется атакующая мощь, то, за счeт чего оборона ещe держится, то команда сыпется. А у «армейцев» с обороной более-менее.

Вряд ли Промесу удастся лихо забегать туда и исполнять. Арбитр будет нейтрален, рыдания и вздымания рук к небу Соболева ни к чему не приведут.

«Спартак», конечно, может забить, всe может пойти по куражной для команды ситуации. Но если говорить об объективной оценке, «армейцы» имеют некое превосходство.

ЦСКА не проиграет. Будет 1:1 или 1:2», – заявил Червиченко.

Дерби состоится в воскресенье, 21 мая, в 16:30 мск.

«Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ, ЦСКА – на 2-м.

Почему «Спaртак» и ЦСКА не любят друг друга