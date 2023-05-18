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    • Куртуа проанализировал поражение «Реала» от «Манчестер Сити»

    Куртуа проанализировал поражение «Реала» от «Манчестер Сити»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа подвел итоги проигранного ответного полуфинала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

    • Мадридцы уступили со счетом 0:4.
    • По сумме двух встреч – 1:5.
    • «Сити» в финале ЛЧ сыграет с «Интером».

    «Не могу сказать, что нас удивило, как «Сити» начал этот матч. Мы были готовы к этому давлению. Понимали, что они не позволят нам свободно владеть мячом. Были готовы к тому, что нас отодвинут к нашей штрафной.

    Большая проблема заключалась в том, что нам не удавалось выстроить атакующую игру. Мы не создавали моменты, и «Сити» чувствовал себя все комфортнее.

    Казалось, нам не везет. Они забили, потом Кроос своим ударом попал в перекладину. В прошлом сезоне нам везло с такими мелочами, а в этом – нет.

    В перерыве мы были уверены, что сможем изменить ход этого матча. Но мы не лучшим образом играли в пас, и это дорого нам обошлось.

    Чтобы дать более детальный анализ, я должен пересмотреть игру. Они выиграли слишком много отскоков. Нам не стоило позволять им этого делать. Надо было проще играть в пас.

    «Сити» проводит невероятный сезон, в том числе и на внутренней арене. Поэтому мы должны были сыграть на максимуме», – сказал Куртуа.

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    Источник: сайт УЕФА

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