Стала известна реакция президента «Реала» Переса на разгром от «Манчестер Сити»

Флорентино Перес был очень зол после ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Президент мадридского клуба считает серьезным имиджевым ударом поражение со счетом 0:4.

Перес отказался общаться с футболистами по окончании матча. Также он задумался о серьезном усилении состава. Ожидается, что летом «Реал» будет активен на трансферном рынке.