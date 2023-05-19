Стала известна реакция президента «Реала» Переса на разгром от «Манчестер Сити»

Флорентино Перес был очень зол после ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».
Президент мадридского клуба считает серьезным имиджевым ударом поражение со счетом 0:4.
Перес отказался общаться с футболистами по окончании матча. Также он задумался о серьезном усилении состава. Ожидается, что летом «Реал» будет активен на трансферном рынке.
- Мадридцы выиграли Кубок Испании, а чемпионство уступили «Барселоне».
- 0:4 – самое крупное поражение «Реала» в ЛЧ за последние 14 лет.
- Несмотря на болезненный результат, главный тренер Карло Анчелотти останется на посту.
Источник: Defensa Central