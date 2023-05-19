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  • Стала известна реакция президента «Реала» Переса на разгром от «Манчестер Сити»

Стала известна реакция президента «Реала» Переса на разгром от «Манчестер Сити»

19 мая 2023, 00:17
5

Флорентино Перес был очень зол после ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Президент мадридского клуба считает серьезным имиджевым ударом поражение со счетом 0:4.

Перес отказался общаться с футболистами по окончании матча. Также он задумался о серьезном усилении состава. Ожидается, что летом «Реал» будет активен на трансферном рынке.

  • Мадридцы выиграли Кубок Испании, а чемпионство уступили «Барселоне».
  • 0:4 – самое крупное поражение «Реала» в ЛЧ за последние 14 лет.
  • Несмотря на болезненный результат, главный тренер Карло Анчелотти останется на посту.

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Источник: Defensa Central
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Манчестер Сити Перес Флорентино
Комментарии (5)
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mutabor0992
1684445967
Пересу- ПЕНИС!!!
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DeStar
1684449741
да вроде и игроки есть все же камавинга, чуамени, вальверде - молодая тройка ПЗ , хорошая, вини растет, родриго джокер но вот вчера сыграли плохо ветераны, бензема снова, модрич, кроос до сих пор не пойму почему в основе был милитао а не рюдигер.. в общем реалу бы ЦН уже подыскать, без "старого" бензема сложно и может на правый фланг защиты кого получше, карвахаль мне лет 5 как не особо нравится нужно дать молодым играть больше ,кросс, модрич, бенз.. наелись уже давно, а они осноав может,если придет, белингем в центре "поддаст" энергии
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