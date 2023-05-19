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    • Стала известна реакция президента «Реала» Переса на разгром от «Манчестер Сити»

    Стала известна реакция президента «Реала» Переса на разгром от «Манчестер Сити»

    Флорентино Перес был очень зол после ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом».

    Президент мадридского клуба считает серьезным имиджевым ударом поражение со счетом 0:4.

    Перес отказался общаться с футболистами по окончании матча. Также он задумался о серьезном усилении состава. Ожидается, что летом «Реал» будет активен на трансферном рынке.

    • Мадридцы выиграли Кубок Испании, а чемпионство уступили «Барселоне».
    • 0:4 – самое крупное поражение «Реала» в ЛЧ за последние 14 лет.
    • Несмотря на болезненный результат, главный тренер Карло Анчелотти останется на посту.

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    Источник: Defensa Central

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    Сегодня, 00:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12521

      DeStar 10 минут назад

      да вроде и игроки есть
      все же камавинга, чуамени, вальверде - молодая тройка ПЗ , хорошая, вини растет, родриго джокер
      но вот вчера сыграли плохо ветераны, бензема снова, модрич, кроос
      до сих пор не пойму почему в основе был милитао а не рюдигер..
      в общем реалу бы ЦН уже подыскать, без "старого" бензема сложно
      и может на правый фланг защиты кого получше, карвахаль мне лет 5 как не особо нравится
      нужно дать молодым играть больше ,кросс, модрич, бенз.. наелись уже давно, а они осноав
      может,если придет, белингем в центре "поддаст" энергии

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      Рейтинг: +4335

      mutabor0992 1 час назад

      Пересу- ПЕНИС!!!

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