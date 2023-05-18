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    • В «Реале» определились с будущим Анчелотти после разгрома от «Манчестер Сити»

    В «Реале» определились с будущим Анчелотти после разгрома от «Манчестер Сити»

    Стало известно, останется ли Карло Анчелотти в «Реале» на следующий сезон.

    63-летний итальянец продолжит тренировать команду, несмотря на болезненный вылет из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».

    Важным фактором стало то, что футболисты мадридского клуба поддерживают тренера.

    • «Реал» проиграл чемпионство в Примере «Барселоне».
    • Контракт Анчелотти действует до 2024 года.
    • В его приглашении заинтересована сборная Бразилии.

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    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 20:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      yuthgfuiu 6 минут назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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