В «Реале» определились с будущим Анчелотти после разгрома от «Манчестер Сити»

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Стало известно, останется ли Карло Анчелотти в «Реале» на следующий сезон.
63-летний итальянец продолжит тренировать команду, несмотря на болезненный вылет из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».
Важным фактором стало то, что футболисты мадридского клуба поддерживают тренера.
- «Реал» проиграл чемпионство в Примере «Барселоне».
- Контракт Анчелотти действует до 2024 года.
- В его приглашении заинтересована сборная Бразилии.