В «Реале» определились с будущим Анчелотти после разгрома от «Манчестер Сити»

Стало известно, останется ли Карло Анчелотти в «Реале» на следующий сезон.

63-летний итальянец продолжит тренировать команду, несмотря на болезненный вылет из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».

Важным фактором стало то, что футболисты мадридского клуба поддерживают тренера.