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    • Гвардиола объяснил, почему Де Брюйне велел ему «заткнуться» во время матча с «Реалом»

    Гвардиола объяснил, почему Де Брюйне велел ему «заткнуться» во время матча с «Реалом»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поведение полузащитника Кевина Де Брюйне, который велел тренеру «заткнуться» во время матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (4:0).

    «При счете 2:0 в нашу пользу мы слишком много спешили. В начале второго тайма Илкай Гюндоган потерял мяч, а Кевин Де Брейне сделал три лишние передачи.

    Мы спешили, а нужно было делать все наоборот, разворачивать игру, держать мяч. Но это нормально», – цитирует Гвардиолу Movistar.

    • «Ман Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, где сыграет с «Интером».
    • Матч пройдет 19 июня в Стамбуле.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1792

      Fialet 2 часа назад

      Писец, игрок тренера опустил. Если тренер себя уважает, должен сажать такого оборзевшего на лавку. Команда и без него выиграет.

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