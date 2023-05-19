Гвардиола объяснил, почему Де Брюйне велел ему «заткнуться» во время матча с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поведение полузащитника Кевина Де Брюйне, который велел тренеру «заткнуться» во время матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (4:0).

«При счете 2:0 в нашу пользу мы слишком много спешили. В начале второго тайма Илкай Гюндоган потерял мяч, а Кевин Де Брейне сделал три лишние передачи.

Мы спешили, а нужно было делать все наоборот, разворачивать игру, держать мяч. Но это нормально», – цитирует Гвардиолу Movistar.