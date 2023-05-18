Гвардиола в 13-й раз обыграл «Реал» как тренер – чаще он побеждал только две команды

Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!
«Манчестер Сити» разгромил «Реал» со счетом 4:0 в ответном полуфинале Лиги чемпионов.
Хосеп Гвардиола обыграл мадридскую команду в 13-й раз за тренерскую карьеру.
Столько же раз испанец побеждал «Лестер», «Вест Хэм» и «Челси» – по 13.
Чаще Гвардиола выигрывал только у двух команд – «Бернли» (15) и «Арсенала» (20).
Что касается общей статистики противостояния с «Реалом», то было также пять ничьих и пять поражений команд Пепа.