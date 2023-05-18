Гвардиола в 13-й раз обыграл «Реал» как тренер – чаще он побеждал только две команды

«Манчестер Сити» разгромил «Реал» со счетом 4:0 в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола обыграл мадридскую команду в 13-й раз за тренерскую карьеру.

Столько же раз испанец побеждал «Лестер», «Вест Хэм» и «Челси» – по 13.

Чаще Гвардиола выигрывал только у двух команд – «Бернли» (15) и «Арсенала» (20).

Что касается общей статистики противостояния с «Реалом», то было также пять ничьих и пять поражений команд Пепа.