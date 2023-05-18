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    • Гвардиола в 13-й раз обыграл «Реал» как тренер – чаще он побеждал только две команды

    Гвардиола в 13-й раз обыграл «Реал» как тренер – чаще он побеждал только две команды

    «Манчестер Сити» разгромил «Реал» со счетом 4:0 в ответном полуфинале Лиги чемпионов.

    Хосеп Гвардиола обыграл мадридскую команду в 13-й раз за тренерскую карьеру.

    Столько же раз испанец побеждал «Лестер», «Вест Хэм» и «Челси» – по 13.

    Чаще Гвардиола выигрывал только у двух команд – «Бернли» (15) и «Арсенала» (20).

    Что касается общей статистики противостояния с «Реалом», то было также пять ничьих и пять поражений команд Пепа.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 19:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      yuthgfuiu 5 минут назад

      Если надоело сливать деньги в БК полагаясь только на псевдо экспертов и свою интуицию, если ставишь больше 1000 рублей, поверьте, я в свое время перелопатил тысячи сайтов и
      могу посоветовать только один king-ball.ru все! Все остальное полная шляпа! Сам там беру прогнозы уже с 2015 года, ну нет в рутубе больше достойных сайтов НЕТУ ОТВЕЧАЮ!

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