«Как же их трясет»: футболисты «Барселоны» – о «Реале» в матче с «Ман Сити»

Игроки «Барселоны» обсуждали в командном чате ответный полуфинал ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом».
- Англичане разгромили соперника со счетом 4:0.
- «Реал» сделал первый точный пас на половине «Ман Сити» только на 25-й минуте.
- Первый матч в Мадриде завершился ничьей 1:1.
«Как их трясет!» – так началась переписка футболистов «Барсы».
Многие высоко оценили уровень игры «Сити»: «Как же они хороши!»
Эрик Гарсия и Ферран Торрес, ранее выступавшие за клуб из Манчестера, поздравили бывших партнеров по команде, а Хави отправил сообщение Хосепу Гвардиоле.
Источник: AS