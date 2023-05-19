«Как же их трясет»: футболисты «Барселоны» – о «Реале» в матче с «Ман Сити»

Игроки «Барселоны» обсуждали в командном чате ответный полуфинал ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом».

Англичане разгромили соперника со счетом 4:0.

«Реал» сделал первый точный пас на половине «Ман Сити» только на 25-й минуте.

Первый матч в Мадриде завершился ничьей 1:1.

«Как их трясет!» – так началась переписка футболистов «Барсы».

Многие высоко оценили уровень игры «Сити»: «Как же они хороши!»

Эрик Гарсия и Ферран Торрес, ранее выступавшие за клуб из Манчестера, поздравили бывших партнеров по команде, а Хави отправил сообщение Хосепу Гвардиоле.