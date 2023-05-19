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    • «Как же их трясет»: футболисты «Барселоны» – о «Реале» в матче с «Ман Сити»

    «Как же их трясет»: футболисты «Барселоны» – о «Реале» в матче с «Ман Сити»

    Игроки «Барселоны» обсуждали в командном чате ответный полуфинал ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Реалом».

    • Англичане разгромили соперника со счетом 4:0.
    • «Реал» сделал первый точный пас на половине «Ман Сити» только на 25-й минуте.
    • Первый матч в Мадриде завершился ничьей 1:1.

    «Как их трясет!» – так началась переписка футболистов «Барсы».

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    Эрик Гарсия и Ферран Торрес, ранее выступавшие за клуб из Манчестера, поздравили бывших партнеров по команде, а Хави отправил сообщение Хосепу Гвардиоле.

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    Источник: AS

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3031

      Play 1 час назад

      То ли дело вылетел на групповом этапе ещё и не трясёт.

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      Рейтинг: +12521

      DeStar > Play 38 минут назад

      то ли дело 2 ЛЕ подряд))
      ну это нормально, реал соперники барсы прямые, и гвардиола им там не чужой многим) так что логично

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