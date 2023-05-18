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    • «Реал» сделал первый точный пас на половине «Ман Сити» на 25-й минуте: это розыгрыш с центра поля после гола Силвы

    «Реал» сделал первый точный пас на половине «Ман Сити» на 25-й минуте: это розыгрыш с центра поля после гола Силвы

    «Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 4:0.

    Мадридский клуб в течение первых 25 минут не сделал ни одной точной передачи на половине поля «Ман Сити».

    Первый точный пас на половине «Сити» игроки «Реала» сделали только на 25-й минуте. Это произошло при розыгрыше с центра поля после гола Бернарду Силвы.

    • Первый матч завершился вничью – 1:1.
    • «Ман Сити» вышел в финал ЛЧ, где сыграет с «Интером».

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 17:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1116

      SuperNils 2 часа назад

      Реал вообще мёртвый был, совершенно не сопротивлялся. Не пойму, что с ним случилось.

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      Рейтинг: +12521

      DeStar > SuperNils 2 часа назад

      боялись
      уверен что ждали того ,что сити будет давить с самого старта на максах
      так было и в первом матче, и год назад в двух, и реал помнит как пропустил 2 гола уже к 15 минуте на этихаде)

      и в прошлом матче реал как раз выдержал 20+ минут давления сити и потом даже первый забил)
      но здесь не получилось, перекрыли путь мяча к вини ,бензу и родриго.
      И слабо сыграл центр ,либо потому что их перекрыли. либо - старики, модрич порол много, вальверде не было видно..
      в общем реал побоялся и все-равно получил

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