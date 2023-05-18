«Реал» сделал первый точный пас на половине «Ман Сити» на 25-й минуте: это розыгрыш с центра поля после гола Силвы

Реал вообще мёртвый был, совершенно не сопротивлялся. Не пойму, что с ним случилось.
«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 4:0.
Мадридский клуб в течение первых 25 минут не сделал ни одной точной передачи на половине поля «Ман Сити».
Первый точный пас на половине «Сити» игроки «Реала» сделали только на 25-й минуте. Это произошло при розыгрыше с центра поля после гола Бернарду Силвы.
- Первый матч завершился вничью – 1:1.
- «Ман Сити» вышел в финал ЛЧ, где сыграет с «Интером».