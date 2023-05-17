Анчелотти не выпустит Рюдигера в старте на матч с «Манчестер Сити»

«Реал» объявил стартовый состав на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В основе мадридцев не появится Антонио Рюдигер – он начнет на скамейке запасных.
Вместо него на поле с первых минут появится Эдер Милитао, пропустивший первую игру из-за дисквалификации.
Вратарь: Тибо Куртуа;
Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Эдуардо Камавинга;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде;
Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема.
- Матч «Сити» – «Реал» начнется в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: твиттер «Реала»