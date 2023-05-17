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    • Анчелотти не выпустит Рюдигера в старте на матч с «Манчестер Сити»

    Анчелотти не выпустит Рюдигера в старте на матч с «Манчестер Сити»

    «Реал» объявил стартовый состав на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В основе мадридцев не появится Антонио Рюдигер – он начнет на скамейке запасных.

    Вместо него на поле с первых минут появится Эдер Милитао, пропустивший первую игру из-за дисквалификации.

    Вратарь: Тибо Куртуа;

    Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Эдуардо Камавинга;

    Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде;

    Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема.

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    Источник: твиттер «Реала»

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    Сегодня, 20:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1865

      Artemka444 11 минут назад

      Вот будет попадалово если милитао привезёт или не закроет Холланда

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