Анчелотти не выпустит Рюдигера в старте на матч с «Манчестер Сити»

«Реал» объявил стартовый состав на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». В основе мадридцев не появится Антонио Рюдигер – он начнет на скамейке запасных.

Вместо него на поле с первых минут появится Эдер Милитао, пропустивший первую игру из-за дисквалификации.

Вратарь: Тибо Куртуа;

Защитники: Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Эдуардо Камавинга;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Федерико Вальверде;

Нападающие: Винисиус Жуниор, Родриго, Карим Бензема.