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    • «Алания» не получит лицензию для РПЛ: клуб идет третьим в Первой лиге

    «Алания» не получит лицензию для РПЛ: клуб идет третьим в Первой лиге

    «Аланию» не допустят в РПЛ по итогам сезона в Первой лиге.

    По информации «Чемпионата», владикавказский клуб и махачкалинское «Динамо» не получат лицензию РФС-1 для участия в стыковых матчах за право играть в РПЛ.

    Лицензию с большой долей вероятности получат «Родина», «Енисей», «Волгарь» и тульский «Арсенал» – они будут бороться за право участия в стыках.

    Согласно регламенту РФС, право сыграть в стыковых матчах получают команды, которые займут с третьего по шестое место в Первой лиге. Приоритет у третьей и четвeртой команд, а пятая и/или шестая могут заменить их в случае проблем с лицензией РФС.

    «Алания» занимает третье место, «Енисей» находится на четвертой строчке, на пятой – «Динамо» Махачкала, на шестой – «Родина», на седьмой – «Волгарь», на восьмой – тульский «Арсенал».

    В Первой лиге лидирует «Балтика», «Рубин» занимает второе место.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9799

      САДЫЧОК 1 час назад

      Бред !
      В ,, чём проблема лицензии ?
      Ну , будут играть , например , в Сочи.

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