«Алания» не получит лицензию для РПЛ: клуб идет третьим в Первой лиге

«Аланию» не допустят в РПЛ по итогам сезона в Первой лиге.

По информации «Чемпионата», владикавказский клуб и махачкалинское «Динамо» не получат лицензию РФС-1 для участия в стыковых матчах за право играть в РПЛ.

Лицензию с большой долей вероятности получат «Родина», «Енисей», «Волгарь» и тульский «Арсенал» – они будут бороться за право участия в стыках.

Согласно регламенту РФС, право сыграть в стыковых матчах получают команды, которые займут с третьего по шестое место в Первой лиге. Приоритет у третьей и четвeртой команд, а пятая и/или шестая могут заменить их в случае проблем с лицензией РФС.

«Алания» занимает третье место, «Енисей» находится на четвертой строчке, на пятой – «Динамо» Махачкала, на шестой – «Родина», на седьмой – «Волгарь», на восьмой – тульский «Арсенал».

В Первой лиге лидирует «Балтика», «Рубин» занимает второе место.