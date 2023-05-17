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  • «Алания» не получит лицензию для РПЛ: клуб идет третьим в Первой лиге

«Алания» не получит лицензию для РПЛ: клуб идет третьим в Первой лиге

17 мая 2023, 13:56
3

«Аланию» не допустят в РПЛ по итогам сезона в Первой лиге.

По информации «Чемпионата», владикавказский клуб и махачкалинское «Динамо» не получат лицензию РФС-1 для участия в стыковых матчах за право играть в РПЛ.

Лицензию с большой долей вероятности получат «Родина», «Енисей», «Волгарь» и тульский «Арсенал» – они будут бороться за право участия в стыках.

Согласно регламенту РФС, право сыграть в стыковых матчах получают команды, которые займут с третьего по шестое место в Первой лиге. Приоритет у третьей и четвeртой команд, а пятая и/или шестая могут заменить их в случае проблем с лицензией РФС.

«Алания» занимает третье место, «Енисей» находится на четвертой строчке, на пятой – «Динамо» Махачкала, на шестой – «Родина», на седьмой – «Волгарь», на восьмой – тульский «Арсенал».

В Первой лиге лидирует «Балтика», «Рубин» занимает второе место.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Первая лига Россия. Премьер-лига Алания
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1684324707
Бред ! В ,, чём проблема лицензии ? Ну , будут играть , например , в Сочи.
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AZ
1684337025
отличная новость
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