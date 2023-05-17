Индзаги прокомментировал выход «Интера» в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от прохода «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов.
«В ближайшие дни мы все осознаем. Мы верили в эту мечту. «Интер» прошел невероятный путь.
В полуфинале мне все понравилось. С января мы выиграли четыре дерби.
В финале мы сыграем с одной из лучших команд Европы», – сказал тренер.
- В главном матче «Интер» ждет «Реал» или «Манчестер Сити».
- Финал состоится в Стамбуле 10 июня.
- «Интер» в финале ЛЧ впервые с 2010 года.
Источник: PianetaMilan