Индзаги прокомментировал выход «Интера» в финал Лиги чемпионов

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от прохода «Милана» в полуфинале Лиги чемпионов.

«В ближайшие дни мы все осознаем. Мы верили в эту мечту. «Интер» прошел невероятный путь.

В полуфинале мне все понравилось. С января мы выиграли четыре дерби.

В финале мы сыграем с одной из лучших команд Европы», – сказал тренер.