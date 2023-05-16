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  • Сборная из самых дорогих игроков с контрактами, истекающими летом 2023 года

Сборная из самых дорогих игроков с контрактами, истекающими летом 2023 года

16 мая 2023, 15:57
1

Transfermarkt составил новую символическую сборную.

В расчет брались два критерия – высокая рыночная стоимость и контракт, истекающий 30 июня 2023 года.

Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 15 млн евро);

Защитники: Рафаэль Геррейру («Боруссия» Д, 20 млн веро), Милан Шкриньяр («Интер», 60 млн евро), Эван Н'Дика («Айнтрахт», 32 млн евро), Рами Бенсебаини («Боруссия» М, 20 млн евро);

Полузащитники: Юри Тилеманс («Лестер», 30 млн евро), Адриан Рабьо («Ювентус», 30 млн евро), Лионель Месси («ПСЖ», 45 млн евро), Вилфрид Заа («Кристал Пэлас», 27 млн евро);

Нападающие: Карим Бензема («Реал», 35 млн евро), Маркус Тюрам («Боруссия» М, 32 млн евро).

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Источник: Transfermarkt
Рейтинг Манчестер Юнайтед Боруссия Д Боруссия М Айнтрахт Интер Лестер Ювентус ПСЖ Кристал Пэлас Реал Месси Лионель Бензема Карим Де Хеа Давид Заа Вилфрид Рабьо Адриан Тилеманс Юри Геррейру Рафаэль Бенсебаини Рами Шкриньяр Милан Тюрам Маркюс Н'Дика Эван
Комментарии (1)
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acor94
1684486024
Всех в Спартак! А то ноют, что Зенит сильный. Пожалуйста, 11 бесплатных игроков, бери хоть всех!
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