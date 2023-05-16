Сборная из самых дорогих игроков с контрактами, истекающими летом 2023 года

Transfermarkt составил новую символическую сборную.

В расчет брались два критерия – высокая рыночная стоимость и контракт, истекающий 30 июня 2023 года.

Вратарь: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 15 млн евро);

Защитники: Рафаэль Геррейру («Боруссия» Д, 20 млн веро), Милан Шкриньяр («Интер», 60 млн евро), Эван Н'Дика («Айнтрахт», 32 млн евро), Рами Бенсебаини («Боруссия» М, 20 млн евро);

Полузащитники: Юри Тилеманс («Лестер», 30 млн евро), Адриан Рабьо («Ювентус», 30 млн евро), Лионель Месси («ПСЖ», 45 млн евро), Вилфрид Заа («Кристал Пэлас», 27 млн евро);

Нападающие: Карим Бензема («Реал», 35 млн евро), Маркус Тюрам («Боруссия» М, 32 млн евро).