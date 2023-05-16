Министр спорта Башкирии сделал заявление о будущем «Уфы»

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов пообещал, что «Уфа» продолжит существование.
- Сообщалось, что клуб рискует лишиться профессионального статуса.
- Причина – отсутствие подтвержденного бюджета и финансовых гарантий на сезон-2023/24.
- «Уфа» идет на 16-м месте в Первой лиге – в зоне вылета.
«Есть обозначенный бюджет финансирования. Его составляют как внебюджетные источники, так и бюджет республики.
Несмотря на то, что ситуация может измениться (дивизион), бюджет на сегодня сформирован и будет утвержден на новый сезон из расчета – 200 миллионов из бюджета и 200 миллионов извне.
То есть ничего не меняется. Поэтому никаких беспокойств нет. Сейчас идет процесс лицензирования на следующий сезон, мы как учредители клуба находимся на прямой связи с Российским футбольным союзом.
Официально заявляю – футбольный клуб «Уфа» будет иметь все условия для того, чтобы дальше работать и, надеюсь, побеждать«, – сказал Хабибов.
Источник: «Р-Спорт»