Министр спорта Башкирии сделал заявление о будущем «Уфы»

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов пообещал, что «Уфа» продолжит существование.

Сообщалось, что клуб рискует лишиться профессионального статуса.

Причина – отсутствие подтвержденного бюджета и финансовых гарантий на сезон-2023/24.

«Уфа» идет на 16-м месте в Первой лиге – в зоне вылета.

«Есть обозначенный бюджет финансирования. Его составляют как внебюджетные источники, так и бюджет республики.

Несмотря на то, что ситуация может измениться (дивизион), бюджет на сегодня сформирован и будет утвержден на новый сезон из расчета – 200 миллионов из бюджета и 200 миллионов извне.

То есть ничего не меняется. Поэтому никаких беспокойств нет. Сейчас идет процесс лицензирования на следующий сезон, мы как учредители клуба находимся на прямой связи с Российским футбольным союзом.

Официально заявляю – футбольный клуб «Уфа» будет иметь все условия для того, чтобы дальше работать и, надеюсь, побеждать«, – сказал Хабибов.