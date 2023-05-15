«Уфа» может прекратить существование: судьба клуба решится через неделю

«Уфа» не смогла предоставить финансовые гарантии на сезон-2023/24 на сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.

По информации Sport24, если «Уфа» не предоставит подтвержденный бюджет и финансовые гарантии на следующий сезон, то лишится профессионального статуса. Окончательное решение будет принято 22 мая.