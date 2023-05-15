Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    У Москвы больше всех титулов ЧР? А Халк – самый забивной бразилец? Тест на знание истории чемпионата России
    2 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Уфа» может прекратить существование: судьба клуба решится через неделю

    «Уфа» может прекратить существование: судьба клуба решится через неделю

    «Уфа» не смогла предоставить финансовые гарантии на сезон-2023/24 на сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.

    По информации Sport24, если «Уфа» не предоставит подтвержденный бюджет и финансовые гарантии на следующий сезон, то лишится профессионального статуса. Окончательное решение будет принято 22 мая.

    • По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.
    • «Уфа» идет на 16-м месте в Первой лиге – в зоне вылета.
    • До конца сезона остается 3 тура.

    Новости по теме
    «Уфа» получила три очка благодаря техническому поражению для соперника 2
    Газизов объяснил продажу клубного автобуса «Уфы» 1
    «Уфа» выставила на продажу клубный автобус 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:26
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17509

      Garrincha58 1 час назад

      давно пора в Уфе есть хороший хоккей а на футбол там почти никто не ходит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18806

      ilichkadr 1 час назад

      Шамилька довёл Уфу до ручки. Началась распродажа клубного имущества.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4734

      fakeid 1 час назад

      а чё про новый стадион в уфе слышно? они же обещали к 2024 построить 20-тысячник с крышей, как в питере. или это как метро в омске, на бумаге только?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18806

      ilichkadr > fakeid 1 час назад

      В следующем году только собираются проектировать, хотя какое на хрен проектирование, если можно купить уже готовый проект. Бери и строй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7225

      Из Твери Леха 1 час назад

      поиграли в европе и хватит.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 