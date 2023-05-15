«Уфа» может прекратить существование: судьба клуба решится через неделю

давно пора в Уфе есть хороший хоккей а на футбол там почти никто не ходит
«Уфа» не смогла предоставить финансовые гарантии на сезон-2023/24 на сегодняшнем заседании комиссии РФС по лицензированию клубов.
По информации Sport24, если «Уфа» не предоставит подтвержденный бюджет и финансовые гарантии на следующий сезон, то лишится профессионального статуса. Окончательное решение будет принято 22 мая.
- По итогам прошлого сезона команда вылетела из РПЛ.
- «Уфа» идет на 16-м месте в Первой лиге – в зоне вылета.
- До конца сезона остается 3 тура.