Гогниев назвал трех лучших тренеров РПЛ

Бывший тренер «Алании» и «Химок» Спартак Гогниев назвал лучших тренеров этого сезона РПЛ.
«Первый – Семак. Потом Федотов. В ЦСКА всегда есть коллектив. Любой приходящий в этот клуб тренер растет, ему дают поработать. Надо отдать должное Евгению Гинеру за то, что он сохраняет все в таком формате.
Третий, наверное, Личка, потому что он сделал большое перестроение «Оренбурга» – забивают много мячей, показывают красочный и яркий футбол», – сказал Гогниев.
- «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
- Тренер в «Зените» с 2018 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»