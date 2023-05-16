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    Гогниев назвал трех лучших тренеров РПЛ

    Бывший тренер «Алании» и «Химок» Спартак Гогниев назвал лучших тренеров этого сезона РПЛ.

    «Первый – Семак. Потом Федотов. В ЦСКА всегда есть коллектив. Любой приходящий в этот клуб тренер растет, ему дают поработать. Надо отдать должное Евгению Гинеру за то, что он сохраняет все в таком формате.

    Третий, наверное, Личка, потому что он сделал большое перестроение «Оренбурга» – забивают много мячей, показывают красочный и яркий футбол», – сказал Гогниев.

    • «Зенит» при Семаке оформил 5-е чемпионство подряд.
    • Тренер в «Зените» с 2018 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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