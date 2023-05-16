Гогниев назвал трех лучших тренеров РПЛ

Бывший тренер «Алании» и «Химок» Спартак Гогниев назвал лучших тренеров этого сезона РПЛ.

«Первый – Семак. Потом Федотов. В ЦСКА всегда есть коллектив. Любой приходящий в этот клуб тренер растет, ему дают поработать. Надо отдать должное Евгению Гинеру за то, что он сохраняет все в таком формате.

Третий, наверное, Личка, потому что он сделал большое перестроение «Оренбурга» – забивают много мячей, показывают красочный и яркий футбол», – сказал Гогниев.