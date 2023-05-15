Минспорт Франции призвал наказать игроков за отказ поддерживать ЛГБТ

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала отказ игроков «Тулузы» участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Я глубоко сожалею, что не все игроки французского чемпионата согласились участвовать в этом послании о недискриминации. Во Франции всегда поощрялось уважение к другим, к правам человека.

Клубы должны вести диалог с игроками и применять санкции», – считает Удеа-Кастера.