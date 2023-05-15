Минспорт Франции призвал наказать игроков за отказ поддерживать ЛГБТ

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала отказ игроков «Тулузы» участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.
«Я глубоко сожалею, что не все игроки французского чемпионата согласились участвовать в этом послании о недискриминации. Во Франции всегда поощрялось уважение к другим, к правам человека.
Клубы должны вести диалог с игроками и применять санкции», – считает Удеа-Кастера.
- На выходных в Лиге 1 и Лиге 2 прошла всеобщая акция в поддержку ЛГБТ.
- Игроки выходили на матчи в футболках с радужным узором и фотографировались на фоне баннера «Гей ты или натурал, мы все носим одну майку».
- Участвовать в этом перформансе отказались 4 футболиста «Тулузы» – в итоге они пропустили матч.
Источник: Le Parisien