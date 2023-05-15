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    • Минспорт Франции призвал наказать игроков за отказ поддерживать ЛГБТ

    Минспорт Франции призвал наказать игроков за отказ поддерживать ЛГБТ

    Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала отказ игроков «Тулузы» участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

    «Я глубоко сожалею, что не все игроки французского чемпионата согласились участвовать в этом послании о недискриминации. Во Франции всегда поощрялось уважение к другим, к правам человека.

    Клубы должны вести диалог с игроками и применять санкции», – считает Удеа-Кастера.

    • На выходных в Лиге 1 и Лиге 2 прошла всеобщая акция в поддержку ЛГБТ.
    • Игроки выходили на матчи в футболках с радужным узором и фотографировались на фоне баннера «Гей ты или натурал, мы все носим одну майку».
    • Участвовать в этом перформансе отказались 4 футболиста «Тулузы» – в итоге они пропустили матч.

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    Источник: Le Parisien

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    Сегодня, 12:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4458

      sobaka120982 10 минут назад

      А голова что согласился?

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      Ответить
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      Рейтинг: +12631

      Вомбат 23 минуты назад

      Чем помещать своих игроков между двух огней, пусть сначала запретит деятельность католической церкви во Франции. Или хотя бы накажет священников за проповеди против мужеложства, смены пола и прочей дискриминации.

      0
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      Рейтинг: +5754

      Дядя Серёжа 36 минут назад

      Их скоро "причащать" гомосеками перед играми будут.

      0
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      Рейтинг: +1074

      Сержтир 58 минут назад

      О чём это говорит? Только об одном что все из минспорта сплошь гомосеки и лесби.

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      Рейтинг: +4728

      fakeid 1 час назад

      данных игроков нужно уводить от этих пе.дарюг и брать в рпл. аххуэть просто, что на мусульманина попытались натянуть радужную майку, и чтобы он это поддержал, с учётом того, что его на родине потом зарежут. позор макрону, гомосекам и спартаку!

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