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  • Минспорт Франции призвал наказать игроков за отказ поддерживать ЛГБТ

Минспорт Франции призвал наказать игроков за отказ поддерживать ЛГБТ

15 мая 2023, 12:02
8

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера прокомментировала отказ игроков «Тулузы» участвовать в акции в поддержку ЛГБТ-сообщества.

«Я глубоко сожалею, что не все игроки французского чемпионата согласились участвовать в этом послании о недискриминации. Во Франции всегда поощрялось уважение к другим, к правам человека.

Клубы должны вести диалог с игроками и применять санкции», – считает Удеа-Кастера.

  • На выходных в Лиге 1 и Лиге 2 прошла всеобщая акция в поддержку ЛГБТ.
  • Игроки выходили на матчи в футболках с радужным узором и фотографировались на фоне баннера «Гей ты или натурал, мы все носим одну майку».
  • Участвовать в этом перформансе отказались 4 футболиста «Тулузы» – в итоге они пропустили матч.

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Источник: Le Parisien
Франция. Лига 1 Тулуза
Комментарии (8)
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Сержтир
1684141954
О чём это говорит? Только об одном что все из минспорта сплошь гомосеки и лесби.
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Дядя Серёжа
1684143253
Их скоро "причащать" гомосеками перед играми будут.
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Вомбат
1684144077
Чем помещать своих игроков между двух огней, пусть сначала запретит деятельность католической церкви во Франции. Или хотя бы накажет священников за проповеди против мужеложства, смены пола и прочей дискриминации.
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sobaka120982
1684144866
А голова что согласился?
Ответить
Artemka444
1684148364
Дебилушки!!!
Ответить
klimovich
1684149843
Вот такая вот свобода выбора и торжество демократии)))
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Ziklop
1684163507
в каком месте здесь уважение? насилие над нормальными людьми в угоду пед.рилам!
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DeStar
1684167810
дебилизм, как можно участвовать в акции, которую ты , к примеру, не поддерживаешь?
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