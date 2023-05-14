Силкин объяснил, почему «Динамо» уволило Йокановича

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович отреагировал на увольнение Славишы Йокановича.

«Динамо» уволило Йокановича после крупного домашнего поражения от «Ахмата» (0:3).

Команду к следующей игре будет готовить другой тренер.

«Команда уступает не самым сильным командам, ничего не демонстрируя: ни волю к победе, ничего. Поэтому, наверно, решение об увольнении Йокановича принято именно сейчас.

Не надо забывать, что у клуба столетие, но клуб ничего не добился в этом году. Думаю, это справедливое и правильное решение. Мое мнение, тренер не справился с задачей.

Какого специалиста выбрать следующим? Как показывает практика, сейчас российские специалисты добиваются лучшие результаты, чем иностранные», – сказал Силкин.