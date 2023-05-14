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Силкин объяснил, почему «Динамо» уволило Йокановича

14 мая 2023, 19:57
3

Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович отреагировал на увольнение Славишы Йокановича.

  • «Динамо» уволило Йокановича после крупного домашнего поражения от «Ахмата» (0:3).
  • Команду к следующей игре будет готовить другой тренер.

«Команда уступает не самым сильным командам, ничего не демонстрируя: ни волю к победе, ничего. Поэтому, наверно, решение об увольнении Йокановича принято именно сейчас.

Не надо забывать, что у клуба столетие, но клуб ничего не добился в этом году. Думаю, это справедливое и правильное решение. Мое мнение, тренер не справился с задачей.

Какого специалиста выбрать следующим? Как показывает практика, сейчас российские специалисты добиваются лучшие результаты, чем иностранные», – сказал Силкин.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Силкин Сергей Йоканович Славиша
Комментарии (3)
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biber.ru
1684083790
Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович отреагировал на увольнение Славишы Йокановича.
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Vitaly1960
1684085318
Странно господин Йоканович выбирал стартовый состав: Тюкавин, Макаров, Грулёв - в запасе и т. п. Да и другие кандидатуры весьма спорные, и это при таком выборе игроков...Имея таких нападающих надо играть по схеме с тремя..., как "Барселона" Трус!!!
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Bozigit
1684085661
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