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    Силкин объяснил, почему «Динамо» уволило Йокановича

    Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович отреагировал на увольнение Славишы Йокановича.

    • «Динамо» уволило Йокановича после крупного домашнего поражения от «Ахмата» (0:3).
    • Команду к следующей игре будет готовить другой тренер.

    «Команда уступает не самым сильным командам, ничего не демонстрируя: ни волю к победе, ничего. Поэтому, наверно, решение об увольнении Йокановича принято именно сейчас.

    Не надо забывать, что у клуба столетие, но клуб ничего не добился в этом году. Думаю, это справедливое и правильное решение. Мое мнение, тренер не справился с задачей.

    Какого специалиста выбрать следующим? Как показывает практика, сейчас российские специалисты добиваются лучшие результаты, чем иностранные», – сказал Силкин.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2192

      Bozigit 7 минут назад

      Все на эмоциях

      0
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      Рейтинг: +254

      Vitaly1960 13 минут назад

      Странно господин Йоканович выбирал стартовый состав: Тюкавин, Макаров, Грулёв - в запасе и т. п. Да и другие кандидатуры весьма спорные, и это при таком выборе игроков...Имея таких нападающих надо играть по схеме с тремя..., как "Барселона" Трус!!!

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      Рейтинг: +143

      biber ru 38 минут назад

      Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович отреагировал на увольнение Славишы Йокановича.

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