«Начинаем новую эру»: Хави – об уходе Бускетса из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что Серхио Бускетс летом покинет команду.
«Мы начинаем новую эру. Та полузащита, которую мы с ним формировали, была великолепной. Теперь будем работать с другими игроками.
Надеюсь, Гави, Педри превзойдут нас», – сказал Хави, который играл вместе с Бускетсом.
- Бускетс провел за «Барсу» 719 матчей, забил 18 голов и сделал 45 ассистов.
- Он 8 раз брал с каталонцами Примеру и 3 раза Лигу чемпионов.
- Испанский хавбек, который летом станет свободным агентом, заинтересовал 4 клуба.
Источник: Marca