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    • «Начинаем новую эру»: Хави – об уходе Бускетса из «Барселоны»

    «Начинаем новую эру»: Хави – об уходе Бускетса из «Барселоны»

    Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что Серхио Бускетс летом покинет команду.

    «Мы начинаем новую эру. Та полузащита, которую мы с ним формировали, была великолепной. Теперь будем работать с другими игроками.

    Надеюсь, Гави, Педри превзойдут нас», – сказал Хави, который играл вместе с Бускетсом.

    • Бускетс провел за «Барсу» 719 матчей, забил 18 голов и сделал 45 ассистов.
    • Он 8 раз брал с каталонцами Примеру и 3 раза Лигу чемпионов.
    • Испанский хавбек, который летом станет свободным агентом, заинтересовал 4 клуба.

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    Источник: Marca

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