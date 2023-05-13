«Начинаем новую эру»: Хави – об уходе Бускетса из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о том, что Серхио Бускетс летом покинет команду.

«Мы начинаем новую эру. Та полузащита, которую мы с ним формировали, была великолепной. Теперь будем работать с другими игроками.

Надеюсь, Гави, Педри превзойдут нас», – сказал Хави, который играл вместе с Бускетсом.