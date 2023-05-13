РПЛ. «Урал» победил «Оренбург» (2:1) благодаря автоголу на 89-й минуте

«Урал» дома выиграл у «Оренбурга» со счетом 2:1 в 27-м туре чемпионата России.

Все три мяча были забиты после перерыва. Решающим стал автогол Кирилла Капленко на 89-й минуте.

«Урал» победил в РПЛ впервые с 11 марта, прервав 7-матчевую безвыигрышную серию в лиге. Команда закрепилась на 11-м месте, оторвавшись от зоны стыков на 6 очков.

«Оренбург» остался на 8-й строчке и не потеряет ее по итогам этого тура.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Урал (Екатеринбург) – Оренбург – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Юшин, 62; 1:1 – Обухов, 83; 2:1 – Капленко (в свои ворота), 89.

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