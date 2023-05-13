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    • РПЛ. «Урал» победил «Оренбург» (2:1) благодаря автоголу на 89-й минуте

    РПЛ. «Урал» победил «Оренбург» (2:1) благодаря автоголу на 89-й минуте

    «Урал» дома выиграл у «Оренбурга» со счетом 2:1 в 27-м туре чемпионата России.

    Все три мяча были забиты после перерыва. Решающим стал автогол Кирилла Капленко на 89-й минуте.

    «Урал» победил в РПЛ впервые с 11 марта, прервав 7-матчевую безвыигрышную серию в лиге. Команда закрепилась на 11-м месте, оторвавшись от зоны стыков на 6 очков.

    «Оренбург» остался на 8-й строчке и не потеряет ее по итогам этого тура.

    Россия. РПЛ. 27-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Оренбург – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Юшин, 62; 1:1 – Обухов, 83; 2:1 – Капленко (в свои ворота), 89.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2037

      evgevg13 3 часа назад

      Урал, держитесь. Вы нужны в РПЛ!

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      Рейтинг: +21358

      derrik2000 5 часов назад

      Во втором тайме, ну, когда уже "пошла жара", т. е. голы (1-1), Оренбург ничуть ни хуже смотрелся.
      А моментами даже лучше Урала.
      И здесь этот автогол...
      Расслабились буквально на минуты 2-3!
      Урал поздравляю, Оренбургу - НЕ УНЫВАТЬ!
      В обычном провинциальном (хоть и "газовом") городе усилиями Мартина Лички растёт довольно таки неплохая команда.

      1
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      Рейтинг: +1788

      Suvorov51 5 часов назад

      Поздравляю Урал с победой, успехов вам и удачи очень хочу что бы вы как можно выше были в таблице

      1
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      Рейтинг: +475

      aldo conte 5 часов назад

      Рад за "Урал" и Гончаренко. Теперь они наверняка останутся в РПЛ.

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