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  • РПЛ. «Урал» победил «Оренбург» (2:1) благодаря автоголу на 89-й минуте

РПЛ. «Урал» победил «Оренбург» (2:1) благодаря автоголу на 89-й минуте

13 мая 2023, 13:55
3

«Урал» дома выиграл у «Оренбурга» со счетом 2:1 в 27-м туре чемпионата России.

Все три мяча были забиты после перерыва. Решающим стал автогол Кирилла Капленко на 89-й минуте.

«Урал» победил в РПЛ впервые с 11 марта, прервав 7-матчевую безвыигрышную серию в лиге. Команда закрепилась на 11-м месте, оторвавшись от зоны стыков на 6 очков.

«Оренбург» остался на 8-й строчке и не потеряет ее по итогам этого тура.

Россия. РПЛ. 27-й тур

Урал (Екатеринбург) – Оренбург – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Юшин, 62; 1:1 – Обухов, 83; 2:1 – Капленко (в свои ворота), 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Урал
Комментарии (3)
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aldo conte
1683975954
Рад за "Урал" и Гончаренко. Теперь они наверняка останутся в РПЛ.
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derrik2000
1683976773
Во втором тайме, ну, когда уже "пошла жара", т. е. голы (1-1), Оренбург ничуть ни хуже смотрелся. А моментами даже лучше Урала. И здесь этот автогол... Расслабились буквально на минуты 2-3! Урал поздравляю, Оренбургу - НЕ УНЫВАТЬ! В обычном провинциальном (хоть и "газовом") городе усилиями Мартина Лички растёт довольно таки неплохая команда.
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evgevg13
1683981207
Урал, держитесь. Вы нужны в РПЛ!
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