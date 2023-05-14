Россия. РПЛ. 27-й тур
Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Цыпченко, 41; 1:1 – Изидор, 48.
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Гбамбле, 38; 0:2 – Конате, 57; 0:3 – Ильин, 71.
Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Шипунов, 89.
Факел (Воронеж) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Акбашев (с пенальти), 67.
Урал (Екатеринбург) – Оренбург – 2:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Юшин, 62; 1:1 – Обухов, 83; 2:1 – Капленко (в свои ворота), 89.
Химки – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Мирзов, 23; 1:1 – Соболев, 56.
Удаление: нет – Денисов, 45+1.
Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 2:2 (1:0)
Голы: 1:0 – Малком, 15; 1:1 – Баньяц, 51; 1:2 – Ионов, 58; 2:2 – Кассьерра, 90+6.
ЦСКА (Москва) – Торпедо (Москва) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Чалов, 5; 2:0 – Обляков, 38; 3:0 – Чалов, 90+1 (с пенальти).
Удаления: нет – Самсонов, 90+2.