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    • ⚽ РПЛ. «Урал» примет «Оренбург», «Спартак» встретится с «Химками», «Зенит» сыграет с «Краснодаром», дерби ЦСКА и «Торпедо»

    ⚽ РПЛ. «Урал» примет «Оренбург», «Спартак» встретится с «Химками», «Зенит» сыграет с «Краснодаром», дерби ЦСКА и «Торпедо»

    Сегодня, 13 мая, стартует 27-й тур чемпионата России, который продлится два дня.

    На субботу запланированы четыре матча.

    Первыми сыграют «Урал» и «Оренбург», затем встретятся «Химки» и «Спартак».

    В 16:30 мск досрочный чемпион «Зенит» примет «Краснодар».

    Закроет игровой день московское дерби между ЦСКА и «Торпедо».

    Россия. РПЛ. 27-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Оренбург

    13 мая, 12:00 мск

    Химки – Спартак (Москва)

    13 мая, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар

    13 мая, 16:30 мск

    ЦСКА (Москва) – Торпедо (Москва)

    13 мая, 19:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва)

    14 мая, 14:00 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный)

    14 мая, 16:30 мск

    Текстовая онлайн-трансляция

    Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону)

    14 мая, 19:00 мск

    Факел (Воронеж) – Пари НН (Нижний Новгород)

    14 мая, 19:00 мск

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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