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  • ⚽ Завершился 27-й тур РПЛ. ЦСКА разгромил «Торпедо», ничья «Спартака» и «Химок», крупное поражение «Динамо»

⚽ Завершился 27-й тур РПЛ. ЦСКА разгромил «Торпедо», ничья «Спартака» и «Химок», крупное поражение «Динамо»

14 мая 2023, 21:55
4

Россия. РПЛ. 27-й тур

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Цыпченко, 41; 1:1 – Изидор, 48.

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Гбамбле, 38; 0:2 – Конате, 57; 0:3 – Ильин, 71.

Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Шипунов, 89.

Факел (Воронеж) – Пари НН (Нижний Новгород) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Акбашев (с пенальти), 67.

Урал (Екатеринбург) – Оренбург – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Юшин, 62; 1:1 – Обухов, 83; 2:1 – Капленко (в свои ворота), 89.

Химки – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мирзов, 23; 1:1 – Соболев, 56.

Удаление: нет – Денисов, 45+1.

Текстовая онлайн-трансляция

Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Малком, 15; 1:1 – Баньяц, 51; 1:2 – Ионов, 58; 2:2 – Кассьерра, 90+6.

ЦСКА (Москва) – Торпедо (Москва) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Чалов, 5; 2:0 – Обляков, 38; 3:0 – Чалов, 90+1 (с пенальти).

Удаления: нет – Самсонов, 90+2.

Текстовая онлайн-трансляция

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Комментарии (4)
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Sviro
1683977478
Интересно, с каким счётом КрыСоветы п. р. о. с. р. ут Локо. Ничья будет чудом и нарушением традиций.
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ilichkadr
1684060476
Ростов только вперед! Надо оторваться от хряков.
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EVM
1684092798
Спартак ушёл от поражения с Химками, с чем и поздравляю!
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