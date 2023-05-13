Сегодня, 13 мая, стартует 27-й тур чемпионата России, который продлится два дня.

На субботу запланированы четыре матча.

Первыми сыграют «Урал» и «Оренбург», затем встретятся «Химки» и «Спартак».

В 16:30 мск досрочный чемпион «Зенит» примет «Краснодар».

Закроет игровой день московское дерби между ЦСКА и «Торпедо».

Россия. РПЛ. 27-й тур

Урал (Екатеринбург) – Оренбург

13 мая, 12:00 мск

Химки – Спартак (Москва)

13 мая, 14:00 мск

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Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар

13 мая, 16:30 мск

ЦСКА (Москва) – Торпедо (Москва)

13 мая, 19:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва)

14 мая, 14:00 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный)

14 мая, 16:30 мск

Текстовая онлайн-трансляция

Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону)

14 мая, 19:00 мск

Факел (Воронеж) – Пари НН (Нижний Новгород)

14 мая, 19:00 мск

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