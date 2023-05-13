Сегодня, 13 мая, стартует 27-й тур чемпионата России, который продлится два дня.
На субботу запланированы четыре матча.
Первыми сыграют «Урал» и «Оренбург», затем встретятся «Химки» и «Спартак».
В 16:30 мск досрочный чемпион «Зенит» примет «Краснодар».
Закроет игровой день московское дерби между ЦСКА и «Торпедо».
Россия. РПЛ. 27-й тур
Урал (Екатеринбург) – Оренбург
13 мая, 12:00 мск
13 мая, 14:00 мск
Зенит (Санкт-Петербург) – Краснодар
13 мая, 16:30 мск
ЦСКА (Москва) – Торпедо (Москва)
13 мая, 19:00 мск
Крылья Советов (Самара) – Локомотив (Москва)
14 мая, 14:00 мск
Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный)
14 мая, 16:30 мск
Сочи – Ростов (Ростов-на-Дону)
14 мая, 19:00 мск
Факел (Воронеж) – Пари НН (Нижний Новгород)
14 мая, 19:00 мск